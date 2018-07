Predsjednica će ipak na odmor

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u četvrtoj je godini svog mandata i već je poznato da ne pridaje previše važnosti planiranju svog godišnjeg odmora. Tako je i ove godine, a do prije par dana na Pantovčaku su sumnjali da ove godine uopće i neće ići na godišnji. No, ona je, čini se prelomila i ipak ide na odmor i to u “tradicionalnom” vremenu, odmah nakon obilježavanja godišnjice Oluje u Kninu, te Sinjske alke, u nedjelju, 5 kolovoza. Na odmoru bi trebala ostati do 15. kolovoza.

Tako je odlučeno jer je proteklih mjeseci imala vrlo žestok tempo, uključivo i SP-u u Rusiji. No, predsjednicu je na odmor najviše “natjerala” računica da, ako uđe u trku za drugi mandata, iduće godine neće biti vremena za godišnji, zbog predizborne kampanje.

Vjerojatno će se predsjednica opet odmarati i odsjesti na Brijunima, ne u nekoj od tamošnjih vila i državnih rezidencija, koje su znali koristiti drugi hrvatski predsjednici i drugi dužnosnici, no Grabar-Kitarović nikada. Ona je već u dva navrata, 2016. i 2017., odsjedala u brijunskom vojnom objektu Peneda, a boravak na Brijunima osobno je plaćala. U tom vojnom objektu smješteni su inače pripadnici Počasno-zaštitne bojne, odnosno Mornaričko počasno-zaštitna satnija koja osigurava štićene osoba za vrijeme boravka u rezidencijama na otoku.

U sklopu vojnog objekta je i apartman s malom kuhinjom, što su uvjeti smještaja u kojemu se predsjednica osjeća dobro. Kako se ona trudi medijski ne izlagati svoju obitelj i djecu Katarinu (17) te Luku (15), ne zna se još hoće li se i oni sa suprugom Jakovom pridružiti na koji dan predsjednici na Brijunima, kako se znalo prije događati, ili će ljetovanje uglavnom provoditi kod suprugovih, na Malom Lošinju. Svoj prvi predsjednički godišnji provela je 2015. u SAD-u s obitelji i o vlastitom trošku, druge na Brijunima.