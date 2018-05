Pred Plenkovićem tri scenarija

Premijer Plenković odlazak Martine Dalić s mjesta potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva planirao je nakon postizanja nagodbe u Agrokoru, tvrde naši izvori. Uostalom, takve su informacije puštene i nakon sastanka s koalicijskim partnerima HDZ-a u petak.

Ali “drčna” ministrica, kažu naši izvori, jučer ujutro premijeru je priopćila da joj je dosta (budući da je uvjerena kako ništa suprotno zakonu nije napravila) i da napušta Banske dvore. Tome u prilog ide i činjenica da je imala pomno pripremljen i strukturiran govor ostavke koji je pročitala pred novinarima u Banskim dvorima. Iako se odlazak Martine Dalić, pritisnute objavljenom e-mail korespondencijom, očekivao, ona je svojim odlaskom Plenkoviću, zapravo, napravila medvjeđu uslugu. Ona je, u političkom smislu, bila gromobran koji je privlačio sve političke munje.

Političkim udarima sada će biti izložen premijer Plenković koji je, jasno je svakome tko poznaje političke procese, apsolutno bio upućen u postupke Martine Dalić koja je i sama rekla da je dobila politički zadatak da spasi od propasti Agrokor i povratak ekonomije u recesiju. Martina Dalić sigurno nije slučajno izabrala riječ hrabrost kada je nakon ostavke poručila da to želi premijeru i svojim bivšim kolegama u Vladi. Plenkovićeva taktika u slučaju ministra financija Zdravka Marića, kada je Most kao tadašnji HDZ-ov partner tražio njegovu glavu zbog Agrokora, bila je da ga je branio do zadnje kosti. Ne zato što bi Plenković za svog ministra bio spreman staviti glavu na političku giljotinu nego zato što je znao da ako padne Marić – meta postaje on.

Od ostalih tema izdvajamo:

