Požar na jugu Turske: Preminula jedna osoba, 10 ljudi ostalo zarobljeno

Jedna je osoba poginula, a 10 je zarobljeno u šumskom požaru već drugi dan na jugu Turske, rekao je ministar poljoprivrede Bekir Pakdemirli, dok se nastavlja operacija spašavanja i gašenja vatre.

Uz visoke temperature i jake vjetrove požar se proširio oko grada Manavgata, 75 kilometara istočno od turističkog odredišta Antalije i susjednih sela.

Pakdemirli je rekao da je 82-godišnji čovjek pronađen mrtav za vrijeme evakuacije okruga Kepezbeleni, 16 kilometara sjeveroistočno od Manavgata, te da je 10 ljudi ostalo zarobljeno požarom na obližnjoj brani Oymapinar.

Prema njima su upućene ekipe za spašavanje.

A massive forest fire broke out on July 28 in the Manavgat district of southern Antalya, threatening residential areas. #Turkey https://t.co/HKiGpw7Ojh pic.twitter.com/lImhLNwJYS