Povoljnije na Plitvička jezera: Do nedjelje su cijene više od 50 posto niže, evo detalja

Plitvička jezera najstariji su i najveći nacionalni park Republike Hrvatske. Svojom iznimnom prirodnom ljepotom ovo je područje oduvijek privlačilo zaljubljenike u prirodu, pa je već 8. travnja 1949. godine proglašeno prvim nacionalnim parkom u Hrvatskoj. Proces osedravanja, kojim se formiraju sedrene barijere i stvaraju jezera, predstavlja jedinstvenu univerzalnu vrijednost zbog koje su Plitvička jezera dobila međunarodno priznanje 26. listopada 1979. godine, upisom na UNESCO-ov Popis svjetske baštine.

Upravo zato 2024. obilježava se 75 godina od proglašenja Plitvičkih jezera nacionalnim parkom i 45 godina od upisa na UNESCO-ov Popis svjetske baštine. Tim će povodom, piše na službenim stranicama Plitvičkih jezera, ovaj tjedan cijene ulaznica biti niže. Preciznije, od ponedjeljka pa sve do nedjelje cijena ulaznice za odrasle bit će 10 eura, dok je inače 23 eura. Studenti će, umjesto 14, morati izdvojiti 6 eura.

Foto: Screenshot/Plitvička jezera

Osim toga, takve niže cijene vrijede i za grupe posjetitelja. Dakle, grupe odraslih od 1. travnja do 8. travnja ulaznicu plaćaju 10 eura, dok studenti u grupama trebaju za ulazak na Jezera izdvojiti šest eura. Djeca od 7 do 18 godina imat će priliku posjetiti nacionalni park po cijeni od 4 eura, dok će djeca do 7 godina i osobe s posebnim potrebama s invaliditetom preko 50% imati ulaz besplatno.

Ulaznice je obvezno kupiti online te se preporučuje da unaprijed odaberete jedan od programa posjeta ili preuzmete aplikaciju Plitvičkih jezera kako biste što bolje isplanirali svoj posjet. U aplikaciji imate mogućnost označavanja vašeg parkirnog mjesta, informacije o smještaju i restoranima, općenite informacije o parku, kao i poučne sadržaje o vrijednostima najvećeg i najstarijeg nacionalnog parka u Hrvatskoj.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, jezerski sustav Plitvičkih jezera čini 16 imenovanih i brojna manja, kaskadno poredana jezera. Zbog geološke podloge i karakterističnih hidrogeoloških uvjeta, jezerski sustav podijeljen je na Gornja i Donja jezera. Prošćansko jezero, Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Veliko jezero, Malo jezero, Vir, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Burgeti i Kozjak dvanaest su jezera koja čine Gornja jezera, formirana na nepropusnim dolomitima.

Gornja jezera su prostranija, razvedenija i blažih obala u odnosu na Donja jezera, nastala u propusnoj vapnenačkoj podlozi, usječena u uski kanjon strmih padina. Donja jezera čine Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića Brod. Sustav Plitvičkih jezera završava impozantnim slapovima Sastavcima, podno kojih počinje tok rijeke Korane.

GALERIJA Planirate na izlet? Donosimo cijene nacionalnih parkova, neke se isplati posjetiti prije sezone