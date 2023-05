Povijesni prosvjedi u Beogradu: Izbio još jedan incident, građani postavljaju šatore na autocesti

Deseci tisuća ljudi su u petak, treći tjedan zaredom, blokirali važnu prometnicu u središtu Beograda na prosvjedu "Srbija protiv nasilja", izazvanim nezapamćenim masovnim ubojstvima u zemlji početkom svibnja. Prosvjednici koje je organizirala proeuropska oporba traže ostavke visokih policijskih dužnosnika koje drže krivima za posljedice poticanja i toleriranja nasilja u javnosti.

Srbiju su u samo dva dana, 3. i 4. svibnja potresle masovne pucnjave u beogradskoj školi i u dva sela kod Mladenovca u kojima je poginulo 18 i ranjeno 20 ljudi, uglavnom učenika i mladih. Nakon što su se okupili pred parlamentom, deseci tisuća ljudi su mirno hodajući i s upaljenim svjetlima na mobitelima stigli do mosta Gazela i blokirali autocestu u pravcu Zagreba i Niša.

Tijek događaja:

23:51 - Prosvjednike je večeras iznimno motivirala i fotomontaža koju je premijerka Ana Brnabić objavila prije nekoliko dana na Twitteru pa su joj s Gazele na transparentu uputili pitanje: Što je smiješno?

23:46 - Nakon što je dopredsjednik stranke Zajedno i poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević pozvao na blokadu do ispunjenja svih zahtjeva, više prosvjednika večeras je odlučilo i podići šatore na beogradskom mostu Gazela i tamo planiraju provesti noć, izvještavaju lokalni mediji. Nekolicina će tako na mostu ostati od jutra, a međusobno su počeli dijeliti vodu i sokove.

23:06 - Jedna djevojka večeras je za N1 Srbiju ispričala i kako je bila napadnuta na prosvjedu. Kako je kazala, jedan ju je mladić, koji se izdvojio iz grupe muškaraca u crnom, napao jer je snimala kada su oduzeli zastavu ''Stop femicidu'' jednoj ženi. - Kad sam se priključila na prosvjed, videla sam zastavu „Stop femicidu“, pokušala sam je fotografirati i uhvatiti kadar da se iza vidi Skupština. Vidjela sam kako netko oduzima tu zastavu i krenula sam to snimati. Bili su to neki tipovi u crnom, sa šiltericama, koji su ušli u raspravu sa tom ženom, i pokušali je napasti. Ja sam pokušala sve snimiti, čisto da ostanu ta lica zabilježena - ispričala je djevojka, no ubrzo ju je netko i vidio kako snima.

- Tada je jedan gospodin vidio da snimam, on me je napao, pokušao mi je oteti telefon. Mi smo oko jedne minute se borili oko telefona, ljudi su ga pokušali odvojiti od mene. Ozlijeđena sam, nije strašno - dodala je.

22:35 - O prosvjedima izvještavaju i ruski mediji, među kojima je i Interfax koji navodi kako su prosvjedi započeli kada su se dogodile dvije masovne pucnjave. Prenijeli su i kako prosvjednici traže promjenu kompletnog rukovodstva Regulatorne uprave za elektroničke medije (REM), uklanjanje svih programa koji promoviraju nemoral i nasilje na nacionalnim televizijskim kanalima, kao i zabranu objavljivanja tiskanih medija koji promoviraju nasilje, agresiju i krše novinarski kodeks, prenosi Danas.rs.

Tekst je objavljen i na Deutsche Welleu na ruskom gdje se komentiraju i zahtjevi prosvjednika na ostavku ministra unutarnjih poslova Bratislava Gašića, šefa Obavještajno-informativne agencije Aleksandra Vulina te prihvaćanje ostavke ministra obrazovanja Branka Ružića. ''Na ulicama srbijanske prijestolnice nije uočena pojačana prisutnost policije. Pometne patrole su blokirale bočne ulice kako bi osigurale prolaz povorke. Istodobno s prosvjedom u Beogradu, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić održao je govor pristašama okupljenim u obližnjem Pančevu, optuživši oporbu da zloupotrebljavaju tugu naroda. Vučić je rekao da mu "sestrinske službe s istoka kažu da su to pokušaji obojenih revolucija", aludirajući na smjenu vlasti u Kijevu 2014. na trgu Majdan. Znam samo da su "odvratni pokušaji" korištenja tragične smrti djece, rekao je Vučić i istaknuo da se u Srbiji na vlast ne može dolaziti nasiljem, nego izborima'', pisao je Deutsche Welle.

22.00 - Kako javljaju mediji iz Srbije masovni prosvjed prolazi u miru, no N1 televizija javlja kako se ipak dogodio jedan incident. Jedna skupina napala je Savu Manojlovića, lidera pokreta "Kreni-Promeni" i predsjednika Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Ubrzo nakon incidenta Manojlović je sam opisao što se dogodilo u javljanju za N1. Istaknuo je kako ga je napala grupa koja se proziva kao "Narodna patrola", a pokušali su ga udariti remenom. Okupljeni građani uspjeli su spriječiti napad i rastjerati skupinu koja je htjela napasti Manojlovića.

21:54 - Na ulicama srbijanske prijestolnice nije uočena pojačana prisutnost policije. Prometne patrole su blokirale bočne ulice kako bi osigurale prolaz povorke. Istodobno s prosvjedom u Beogradu, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić održao je govor pristašama okupljenim u obližnjem Pančevu, optuživši oporbu da zloupotrebljavaju tugu naroda. Vučić je rekao da mu "sestrinske službe s istoka kažu da su to pokušaji obojenih revolucija", aludirajući na smjenu vlasti u Kijevu 2014. na trgu Majdan. Znam samo da su "odvratni pokušaji" korištenja tragične smrti djece, rekao je Vučić i istaknuo da se u Srbiji na vlast ne može dolaziti nasiljem, nego izborima.

21:05 - S prosvjednicima je koračala i Nikolina Brajković, inače potpredsjednica zagrebačkog mjesnog odbora Samoborček na Trešnjevci, i to s liste Možemo!, Zagreb je naš, Nova Ljevica, Zelena alternativa, ORaH i Za grad.

Prvi put sam u životu shvatila da se najveći glas i najveća jeka – izražava tišinom. Imate na stotine hiljada ljudi koji u tišini koračaju i to govori u kojoj mjeri i kojim traumatiziranim društvima mi živimo. Mislim da je ovo kap koja je prelila čašu, svi treba da imamo život dostojanstven, a ne da se suočavamo sa stvarima s kojima se suočavamo posljednjih mjesec dana - poručila je Rajković za N1 Srbija.

Reporteri s terena javljaju kako je ispred zgrade Skupštine bilo više ljudi nego na prethodnim prosvjedima. Više tisuća građana okupilo se na ulicama, a povorka se kreće sporo. Kako javljaju mediji iz Srbije masovni prosvjed prolazi u miru, no N1 televizija javlja kako se ipak dogodio jedan incident. Jedna skupina napala je Savu Manojlovića, lidera pokreta "Kreni-Promeni" i predsjednika Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

