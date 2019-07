Povećati životnu dob i izgraditi novu ‘Klaićevu’ s Kinezima

U idućih deset godina u Hrvatskoj se mora smanjiti smrtnost od kardiovaskularnih bolesti za deset posto, od raka pet posto, a očekivani životni vijek produljiti za dvije godine, na 80 godina. Ugrubo i u najkraćim crtama, ključni su to ciljevi Plana zdravstvene zaštite koji moraju biti realizirani s krajem 2029. godine.

Uvođenje novih probira

Navedene stavke smanjenja smrtnosti odnose se na dijagnoze, odnosno bolesti od kojih se u Hrvatskoj najviše obolijeva i umire – bolesti srca i rak. Plan, međutim, definira i niz drugih mjerljivih ciljeva prema kojima će se usmjeriti funkcioniranje i organizacija cijelog zdravstvenog sustava. Konkretno, zacrtano je smanjiti smrtnost od kronične opstruktivne bolesti pluća (KOPB) za pet posto, a njoj je direktan uzročnik pušenje. No cilj neće biti realiziran bez jasne politike koja će smanjiti broj ljudi koji puše, što još pak nije usuglašeno ni na koji način. Podsjetimo, mjera ministra zdravstva Milana Kujundžića bilo je poskupljenje cigareta, što nije najbolje sjelo nizu zainteresiranih skupina, a u planu se navode standardne akcije poput edukacije stanovništva i promocije zdravog načina života. Kao glavni rizici za stanovnike Hrvatske definirani su pušenje, alkohol i prekomjerna tjelesna težina. Jednako tako to su rizici povezani s obolijevanjem od raka, a temelj politike ovog plana po tom pitanju bit će, odgovara nam ministar zdravstva, Nacionalni plan protiv raka.

– Nacionalni plan protiv raka u fazi je međunarodnih recenzija, na jesen ide u Sabor i odmah nakon prihvaćanja počinje njegova primjena – poručuje Kujundžić.

A tim planom, podsjetimo, definiran je hodogram liječenja raka od same sumnje u bolest do njezine dijagnostike i liječenja. Definirani su centri u kojima će se provoditi multidisciplinarno liječenje, dakle sastavljeno od niza stručnjaka različitih specijalnosti ovisno o kojem raku se radi. Cilj ovog desetogodišnjeg plana u smislu smanjenja smrtnosti od raka stoga će se temeljiti na planu da se, među ostalim, u tri tjedna dobije i dijagnoza i započne liječenje. To liječenje morat će biti uz suvremenu opremu, terapije i napravljeno planski u suradnji sa samim pacijentom. I tu je naglasak, logično, na prevenciji, tako da su uz već postojeće probire definirani i uvode se probir za rak jajnika, oralni rak i melanom kože.

Interes Kine i Amerike

Sve skupa kad se podvuče, iduće desetljeće Hrvatska se odlučila boriti protiv najčešćih rizičnih faktora koji i najviše koštaju zdravlje nacije. Istovremeno, s obzirom na epidemiološke podatke, ova “desetljetka” ima za cilj i unaprijediti liječenje najsmrtonosnijih dijagnoza u zemlji, ali i prevenciju zaraznih bolesti promocijom cijepljenja, unapređenjem oralnog zdravlja s obzirom na loše podatke o stanju zubi predškolske djece u nas i sl. Nadalje, tu su zaštita od buke, prašine i regulacija niza okolišnih uvjeta radi poboljšanja uvjeta na radnim mjestima i smanjenja obolijevanja.

Pojedini se programi “crtaju”, pri kraju je, primjerice, izrada strateškog plana protiv ovisnosti u kojemu su, kako doznajemo, uz mjere protiv “uobičajenih” ovisnosti uvrštene i one protiv ovisnosti o internetu i kocki. Akcijski planovi protiv ovisnosti i kroničnih nezaraznih bolesti u proceduri su donošenja, a paralelno se izrađuju i drugi dokumenti koji će poduprijeti Plan zdravstvene zaštite do 2029..

Njegov dio je, nadalje, i kontrola rada i učinkovitosti o kojoj se već dugo već govori u smislu da će se znati tko, koliko i kojom kvalitetom radi unutar zdravstva. Navodno je pilot-projekt već pri kraju u pojedinim bolnicama. Plan navodi i infrastrukturna ulaganja, a poseban je naglasak na prevenciji bolesti i liječenju djece. U tom smislu ministar zdravstva ključnim smatra nastavak projekta izgradnje Nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu.

– Neovisno o tome koliko ćemo dobiti novca iz EU fondova, ide se sa studijom izvodljivosti za Nacionalnu dječju bolnicu, a država mora pronaći sredstva u proračunu. Moram reći da su uz kamate od nula ili najviše jedan posto za ovaj projekt zainteresirani i strani investitori, ponajprije iz Kine, ali su se javili i američki fondovi – govori Kujundžić.

Nacionalni zdravstveni plan završetkom standardne procedure i objavom u Narodnim novinama stupa na snagu, ali će, ako izostane izrada akcijskih planova i njihovih mjera, biti tek “lista želja”.