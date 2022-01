'Povećanje cijena će neki osjetiti jako dobro, najviše će stradati dvije skupine'

Nedjeljko Marković, socijalni radnik i predsjednik Hrvatske mreže protiv siromaštva kaže kako će zbog inflacija i poskupljenja najviše nastradati dvije skupine ljudi.

- Povećanje će neki osjetiti jako dobro, osobito oni koji su u donjem dijelu medijana. U ovoj krizi će najviše nastradati dvije skupine, to su različiti primatelji socijalnih naknada. To su najranjivije skupine, njih ima oko 60 tisuća. Za njih trebamo hitno osmisliti novčane mjere, pomoći im da prevladaju ne samo poskupljenje plina i struje nego ostale troškove života među kojima su troškovi stanovanja visoki - rekao je Marković u RTL Direktu.

- Trošak stanovanja zadnjih 4 godine raste i do 20, 25 posto. Tu su najranjiviji oni koji žive u stanovima koje plaćaju putem kredita, oni koji imaju različita kreditna zaduženja, naši građani koji nisu ništa naslijedili i dobili od roditelja nego moraju svojim radom i iz dnevnih prihoda osigurati kvalitetan stan, osobito za djecu. Stanovi su premali, previše osoba živi u njima i zato nam stambena politika mora ići uz sve ostale socijalne politike - dodao je.

Marković je kazao da imamo najveći stambeni fond u EU ali da imamo i male stanove.

- Vrijednost naših stanova je mala, između 60 i 70 tisuća eura. U zapadno europskim zemljama vrijednost jedne nekretnine je oko 170 tisuća eura. Gotovo tri puta je vrjednija nekretnina na zapadu nego u Hrvatskoj - kaže.

Marković je kazao i da su socijalni slučajevi i umirovljenici dvije najranjivije skupine.

- Osobito umirovljenici koji imaju do 3 tisuće kuna mirovinu, imamo veliki broj građana koji žive sami bez potpora okoline. Naš prijedlog je da se po uzoru na zapadne zemlje uvede 13. mirovina ili zaštitna mirovina. Vidimo da bi ona olakšala život umirovljenicima. To je iznos od 3,5 do 4 milijarde kuna godišnje. To je opterećenje za državni proračun ali tim ljudima smo pomoći da zaokruže godinu sa što manje stresa - rekao je.

Komentirao je i koliko vaučeri za struju od 200 kuna te eventualno smanjenje PDV-a na plin mogu smanjiti socijalni udar.

- Vaučeri su dobri, to podržavamo. Vidjeli smo da bi vaučeri išli na viši iznos. Predviđa se i rast socijalnih naknada, zajamčene minimalne naknade s 800 na tisuću kuna, predviđen je rast drugih naknada iz sustava socijalne skrbi, to su dobre stvari. Imamo one koji ne upadaju u krug državnih potpora, tu govorim o umirovljenicima. Čim imate prihode veće od 1000 ili 1500 kuna ne možete ostvariti pomoć države. Morate biti korisnik zajamčene minimalne naknade. Vlada to može promijeniti svojom odlukom. Imamo i fenomen da se dio građana grije na drva. Imali smo rast cijena drva, jedan metar kubni je narastao do 450 kuna. Jedna obitelj je trošila 7-8 tisuća kuna za jednu sezonu grijanja. Drva su izuzetno skupa. Hrvatske šume isto moraju intervenirati. Čim plin poskupi veliki je pritisak i na tržište drva - kazao je Marković.