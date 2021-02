Potresno svjedočanstvo: Moj suprug je umro bez da smo se oprostili. Preklinješ i to je nešto što te slomi

Sonja Njunjić potresno svjedoči o posljednjim trenucima svog supruga i nemogućnosti da se s njim oprosti jer tako nalažu pravila u doba pandemije.

- Onaj tren kad su ga odvezli, kad su vidjeli da je to teška povreda, kad su mu stavili izduženje da si ne bi dirao oštećeno tkivo - nisu ni kćerki dali da ga vidi. Ona je stajala vani (...) Ja ga još grlim, a njoj ne daju da uđe i da pozdravi oca. (...) Navečer me zvao i rekao: 'Sonja mila, ja samo gledam vrata kad ćeš ti doći'. A ja više nisam došla. Moja bol je produbljena - priča Sonja za HRT.

Dodaje kako su zadnji dan liječnici dopustili da se čuju telefonom: "Stavili su mu taj telefon, nježno je disao kroz maskicu a ja sam mu govorila što se normalno može reći nekom tko odlazi. (...) Oprostit se svatko mora", poručuje Sonja, jer to je bitno za zdravlje onih koji ostaju. Odlučila je nešto učiniti zbog svih onih koji su prošli isto. Javlja joj se puno ljudi i puno nesreća, kaže ima svoje ime i prezime. Mnogi od njih su, dodaje Sonja - puno teže doživjeli činjenicu da se nisu oprostili.

- To je ponižavajuće, to je nešto što vas slomi. Da moraš plaziti, kumiti i preklinjati nekoga samo da ga vidiš minutu. Ima ljudi koji vrlo odlučno hoće vidjeti svog umirućeg. Zbog njih to radim - priče Sonja. - U jednom trenu sam mislila da ću se ubiti. Toliko sam bila nesretna, toliko nemoguće mi je bilo prihvatiti. Ja još uvijek ne vjerujem, još uvijek mislim da je on tu negdje bez obzira što je krevet prazan. Što gori uvijek lampion njemu u spomen - priča Sonja. Čak je i kosu odrezala, a onda je odlučila. Ide naprijed, izvući će se, ima kćer.

Svaki dan piše institucijama, ministarstvima, bolnicama, traži da se obiteljima osigura organizirani oproštaj u skladu s mjerama. Upozorava da je njezin suprug došao sa slomljenom nogom u Kliniku za traumatologiju bez Covida i da ga je usprkos izoliranosti od obitelji dobio. Na kraju je s njim i umro u Kliničkoj bolnici Dubrava.

U međuvremenu Sonja saznaje da jednaka pravila ne vrijede za sve. Ne zamjera nikomu, ali i za to se traže veze. Kaže kako je njezina susjeda vidjela svog supruga, ali samo zato što je bila bliska s nekim na odjelu. Sonja je odlučila krenuti naprijed, zajedno s Hrvatskim likovnim društvom organizirala je donatorsku izložbu slika Vladimira Njunjića, svog preminulog supruga.