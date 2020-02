Potres zatresao dio Dalmacije: Uh što je trus polomio... Nek nam dragi Bog pomogne

Nešto prije 19 sati područje Imotskog zatresao je potres jačine 3,2 stupnja. Potres je zabilježen na 2 kilometra dubine, a epicentar mu je bio 10 kilometara od Imotskog te 53 kilometra od Splita, izvjestio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Na stranicama EMSC-a jedan Dubrovčanin podijelio je svoje iskustvo kazavši da je osjetio potres:

- Uh što je trus polomio... Nek nam dragi Bog pomogne i izbavi nas.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.2 in Croatia 56 min ago pic.twitter.com/JZTEtvGI7n