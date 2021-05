Potres magnitude 6,8 pogodio Japan, pogledajte snimke

Potres magnitude 6,8 pogodio je u subotu japansku sjeveroistočnu obalu, ali upozorenje za tsunami nije objavljeno, a nema niti izvještaja o šteti, prenosi The Japan Times.

Američka geološka služba izvijestila je da je epicentar potresa zabilježen na dubini od 47 kilometara u Tihom oceanu, u blizini japanske prefekture Miyagi, a osjetio se i u Tokiju. Radi se o području nedaleko od mjesta epicentra snažnog potresa iz ožujka 2011. godine koji je izazvao veliki tsunami, usmrtivši više od 18.000 ljudi.

Images of the Earthquake in Miyagi Prefecture, Japan, this Saturday, May 1st.



