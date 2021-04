Potres magnitude 2.7 kod Petrinje: 'Ovaj se baš osjetio, pas je pobjegao'

Novi potres magnitude 2.7 po Richteru zabilježen je danas oko 20:43 na području Banovine. Prema podacima EMSC-a, epicentar je bio 15 kilometara od Petrinje.

"Dobro je drmalo i dugo...", "Dobro je streslo, pas je pobjegao s terase", "Ovaj se baš jako osjetio. Najjači u zadnjih mjesec dana sigurno", javljaju lokalni stanovnici.

Podrhtavanje se, prema dojavama građana, osjetilo i u dijelovima Zagreba i Velike Gorice.

M2.7 #earthquake (#potres) strikes 22 km W of #Sisak (#Croatia) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/Om7MeJJnaa