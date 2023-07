Potres magnitude 4,2 zatresao u BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Bio je dosta jak'

Bosnu i Hercegovinu zatresao je u 18.28 sati potres magnitude 4,2 prema Richteru. Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres se dogodio na dubini od sedam kilometara. Epicentar je bio 14 kilometara udaljen od Ljubuškog te 31 kilometar od Mostara. Potres se, kako stoji u reakcijama na stranici EMSC-a, osjetio i u Hrvatskoj.

"Dobro treslo par sekundi", "Bio je dosta jak, ali kratak", "Najjači od zadnjih par i najdulje trajao", "Bio je dosta jak", neki su od komentara ljudi koji su osjetili potres.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/RFEvFWPmAs