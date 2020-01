Snažan potres zatresao Karibe: Otvorile se velike rupe u tlu, strahuje se i od tsunamija

Snažan potres magnitude čak 7.7 po Richteru pogodio je oko 19 sati područje između Kube i Jamajke.

Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra, epicentar je bio 254 kilometra istočno od George Towna, glavnog grada britanskog prekomorskog posjeda Kajmanskih otoka.

Centar za uzbunjivanje na Pacifiku izdao je upozorenje na tsunami za obale Meksika, Belizea, Kube, Hondurasa, Jamajke i Kajmanskih otoka.

Zbog učestalih podhrtvanja koja se osjećaju širom Jamajke i Kube u tijeku su evakucije zgrada. Zasad nema informacija o ozlijeđenima ili poginulima.

#BREAKING: Multiple buildings have evacuated in Miami, FL after a Massive 7.7 Magnitude #Earthquake struck the Caribbean Sea.

Na društvenim mrežama su se pojavile snimke koje svjedoče o nastaloj materijalnoj šteti. Pojavile su se tako velike rupe, a oštećeni su i neki automobili.

VIDEO Rupe na Kajmanskom otočju

BREAKING: Video from Grand Cayman in the Cayman Islands shows multiple sinkholes opening up after a massive 7.7 magnitude earthquake stuck the Carribbean sea.#earthquake

pic.twitter.com/8YOJ2XDWIq — Global News Network (@GlobalNews77) 28. siječnja 2020.

VIDEO Rupe na Jamajci

VIDEO Oštećeni automobili

7.7 magnitude earthquake 80 miles ESE of Cayman Brac & Little Cayman#earthquake video is damage from Grand Cayman in the George Town Hospital staff parking lot

VIDEO Ovako se osjetio potres na Jamajci