Potres 5,6 pogodio zapad Afganistana, više od 20 poginulih

Potres 5.6 pogodio je zapadni Afganistan u ponedjeljak i usmrtio više od 20 ljudi te uništio stotine kuća, objavile su lokalne vlasti.

Potres magnitude 5,6 pogodio je poslije podne zapadnu pokrajinu Badghis koja graniči s Turkmenistanom i urušio kuće od opeke, pokazuju snimke.

