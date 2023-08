VIDEO Dostavljač oduševio vlasnicu kuće: 'Nadam se da niste imali čegrtušu za kućnog ljubimca'

Vlasnica kuće u američkoj saveznoj državni Nebraska, Christie Jones, neizmjerno je zahvalna vozaču dostavljačke službe FedEx. Naime, Matt Govier dostavljao je paket kada je primijetio veliku zmiju čegrtušu u blizini ulaznih stepenica kuće. Odlučio je uzeti stvari u svoje ruke, a Jones je o cijelom događaju napisala objavu na Facebooku, piše People.

Christineina 12-godišnja kći Kyler izašla je iz kuće samo 20 minuta prije nego je prerijska čegrtuša viđena. Nadzorna kamera snimila je zmiju koja se skupljala u kutu dvije minute prije nego što je došao dostavljač, a na snimci je moguće čuti i zveckanje zmijina repa. Govier je, nakon što je ugledao zmiju, uzeo lopatu i grablje iz garaže, a zatim se vratio do ulaza te ubio zmiju. Počistio je nered koji je napravio, a zatim je vlasnici kuće napisao poseban tekst o "divljoj muci".

- Nadam se da niste imali čegrtušu za kućnog ljubimca na ulaznim vratima jer sam je ja ubio. Oprostite zbog krvi - napisao je Govier u pismu što je Jones podijelila u svojoj objavi. Zahvalila se Govieru putem poruke i predložila da ga se proglasi FedExovim zaposlenikom godine. "Svatko tko me stvarno poznaje zna koliko se nevjerojatno bojim bilo koje vrste zmije", napisala je Jones u objavi. Prerijska čegrtuša može narasti do metar i pol, a moguće ju je pronaći od Kanade do Meksika.

