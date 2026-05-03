Potaga za grobnicama i krvnicima iz 20. stoljeća

Hrvatski institut za povijest objavio je kako je Vlada RH usvojila zaključak kojim se pokreće znanstveni projekt "Žrtve ratova i državnog/političkog nasilja u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća". Projekt će provoditi i koordinirati Hrvatski institut za povijest u razdoblju trajanja projekta od pet godina za što će iz državnog proračuna biti izdvojeno 1,7 milijuna eura.

Kako su objavili, projekt će omogućiti detaljno istraživanje i dokumentiranje žrtava ratova i političkog nasilja, što će pridonijeti boljem razumijevanju povijesnih događaja i njihovih posljedica. Rezultati tog istraživanja mogu kasnije poslužiti kao temelj za daljnje historiografske, politološke, pravne i socijalno-psihološke studije.

Predviđeno je kritičko preispitivanje svih pristupa u utvrđivanju broja žrtava nedemokratskih režima, a iz Instituta napominju kako je to posebno vezano za pitanje broja žrtava Drugog svjetskog rata i poraća.

"U dosadašnjem utvrđivanju demografskih i stvarnih ljudskih gubitaka postoje ozbiljne dvojbe u vezi s brojem stradalih i žrtava prema nacionalnoj/etničkoj, ideološkoj i vojnoj pripadnosti, kao i prema mjestu gubitka života i počinitelju odnosno prouzročitelju smrti. U projektu će se raditi i na pronalaženju i obilježavanju mjesta zločina i masovnih grobnica te osiguravanju dostojanstvenog ukopa žrtava. Osigurat će se sudjelovanje međunarodno priznatih institucija i stručnjaka na skupovima vezanim uz teme suočavanja s prošlošću. Ovaj projekt treba pridonijeti boljem razumijevanju i prevladavanju negativnih posljedica prošlosti, unaprjeđenju demokratskog i humanističkog identiteta zemlje te razvoju kulture dijaloga i politike sjećanja." - napominje Hrvatski institut za povijest na svojim internetskim stranicama.

Glavni ciljevi ovoga projekta su izrada digitalizirane baze podataka (PostgreSQL) o poginulima, ubijenima i nestalima koji su prikupljeni tijekom istraživanja, te formiranje istraživačkoga tima koji bi hrvatskoj historiografiji osigurao kvalitetne temelje za buduća istraživanja ove prijeporne i opterećujuće povijesti. Cilj projekta jest popisati sve žrtve s teritorija današnje Hrvatske i Hrvate s teritorija bivših Jugoslavija poginule i ubijene u ratovima tijekom 20. stoljeća (Prvi i Drugi svjetski rat, Domovinski rat), te Hrvate čija je smrt posljedica državnog/političkog nasilja na teritoriju bivših Jugoslavija, posebice neposredno nakon Prvog i Drugog svjetskog rata, kao i sve žrtve državnog/političkog nasilja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.