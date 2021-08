Posljednji Britanac koji će napustiti Afganistan: Unajmio avion, njime će prevesti oko 180 životinja

Bivši marinac Pen Farthing (57) mogao bi biti zadnji britanski civil koji je pobjegao iz Afganistana nakon što je unajmio privatni avion kojim će u Pakistan prevesti oko 180 mačaka i pasa.

Kako prenosi Daily Mail, Farthing trenutno priprema avion koji bi trebao poletjeti predvečer, čak nakon i britanskog veleposlanika Sira Laurie Bristowa. Nakon što iz Kabula stigne u Tashkent u Uzbekistanu, bivši marinac će se vratiti u Veliku Britaniju zajedno sa životinjama koje će morati biti u karanteni najmanje do Božića.

Njegovi zaposlenici bili su zaustavljeni ispred kabulske zračne luke jer su tamo talibani postavili granicu koju lokalci ne smiju prijeći.

- Toliko me rastužilo što sam ih morao ostaviti. Neki od njih su išli sa mnom do zračne luke no nisu smjeli prijeći liniju. Bilo je jako puno suza kada smo se opraštali i osjećam se jako tužno, no drago mi je što sam barem uspio životinje odvesti na sigurno, kazao je.

Osim 94 pasa i 79 mačaka, Farthing je u avion ukrcao i 125 kilograma suhe pseće hrane, 72 konzerve, 270 litara vode, 12 velikih rola papirnatih maramica te 20 boca dezinficijensa.

- Znam da je Pen morao donijeti tešku odluku, ali micanje životinja i sebe iz one situacije značilo bi i micanje dva jako velika rizika, kazala je njegova supruga Kaisa koja ga čeka u Britaniji.

VIDEO Večernjakov novinar o situaciji u Afganistanu: Ovakve slike ćemo gledati svaki dan