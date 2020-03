Prve reakcije iz Kašine: Škola neupotrebljiva, popucali zidovi, prozori...

Kuća nam je popucala, zidovi, prozori, sve se razbilo - kazala nam je Martina iz Kašine, mjestu udaljenom svega 6 kilometara jugoistočno od epicentra snažnog potresa koji je jutros zatresao šire zagrebačko područje. U usporedbi sa centrom Zagreba, može se reći da je Kašina dobro prošla i nema toliko velike štete.

Najčešće se radi o urušenim krovovima i dimnjacima te popucalim zidovima i prozorima. Ozbiljnija šteta nastala je na područnoj školi i župnom dvoru u Vugrovcu te u župnoj crkvi u Kašini. Iz Župe sv. Petra i Pavla u Kašini javili su da neće biti prijenosa mise jer je uslijed potresa došlo je do velike štete, a s terena doznajemo da je stari dio područne škole u Vugrovcu potpuno popucao te da će škola zbo pretrpljene štete biti neupotrebljiva.

Iako nema katastrofalne štete stanovnici su u velikom strahu. - Dajte mi pošaljite nekoga ako možete. Rekli su da će biti nevrijeme. Bude mi curilo - moli kroz suze uplašena starica iz Kašinske sopnice.

VIDEO Stanovnica Kašinske sopnice u suzama

- Jezivo i tužno. Doživila sam to kao veliku katastrofu koja nam se događa. Preplašila sam se jako ujutro kada je se sve počelo tresti. Čula sam mamu kako vrišti i krenula dole za njima. Bili smo vani onda i kako mi je ključ ostao u sobi vraćala sam se sama po njega i taman me uhvatio onaj drugi veći potres i nisam uspjela ni do sobe doći, a već sam trčala van dolje. Užasno, eto. Sad smo si uzeli stvari najvažnije i ako šta bude idemo u auto - kazala nam je Ivana dodajući da su im u kući popucali neki zidovi te da im je crijep oštećen. - Kod susjeda isto crijep pao s krova - dodaje.

VIDEO Posljedice potresa u blizini epicentra

- Kod nas nema štete, samo sam čula da je nekoliko kuća dalje srušen dimnjak - kazala nam je druga Martina.

- A bilo je stresno dosta kad te direktno iz sna probudi potres. U kući se sve treslo, padale su slike sa zida, sve živo susjedima su popadali crijepovi sa kuća... - govori nam Filip.

VIDEO Šteta u Vugrovcu

