Poruka se ticala 'istrage' protiv Brkića u BiH, a ne protiv Rimac

Ispada da je Turudić zapravo "odavao" podatke iz istrage koja se vodila protiv Brkića u BiH, što je besmislica i primjer do čega mogu dovesti pogrešne interpretacije i nekritički fokus

Mediji su sinoć bili zavedeni interpretacijom poruka koje su u kolovozu 2015. razmjenjivali Milijan Brkić, tada dopredsjednik HDZ-a pod vodstvom Tomislava Karamarka, i Josipa Rimac, tada šefica izborne kampanje HDZ-a. Stoga smo i mi sinoć zavedeni izričitom tvrdnjom da je sudac Ivan Turudić odavao Rimac podatke iz istrage USKOK-a protiv nje, njega propitivali u tom kontekstu, citirajući mu izjavu: "Turudić kad je bio kod mene kaže možeš biti mirna nema privođenja". Jutarnji list je potom obrazložio: "Rimac se, naime, u prepisci žali Brkiću da je tih dana dobila uznemirujuće informacije o razvoju istrage protiv nje, ali mu piše i da su te informacije, prema svemu sudeći, netočne, jer ju je Turudić umirio.

"Po mome je ok, ali oči otvorene", piše Rimac Brkiću.". Zbog toga su svi mediji tumačili da je Turudić odavao Rimac podatke iz istrage koju je od lipnja 2014. USKOK vodio protiv nje zbog stanova.

FOTO Uspon i pad Josipe Rimac

Sudac Turudić na to nam je sinoć s čuđenjem uzvratio "Kako sam ja mogao znati hoće li Dinko Cvitan ili Mladen Bajić uhititi Rimac!?". Jer, o privođenju odlučuje USKOK ili DORH.

Ali, u porukama koje je Jutarnji objavio uz tekst slijedi Brkićeva uzvratna poruka Rimac: "Mislim da malo muljaju ti iz BiH". Rimac na to uzvraća: "I ja mislim, zato ću ti ispričat kad se vidimo. Po mom je sve ok, ali... oči otvorene" na što Brkić uzvraća "Ok, anđele".

U kontekstu istrage koja se vodila protiv Rimac u vezi s dodjelom stanova u Kninu, Brkićeva uzvratna poruka nema smisla. Međutim, Brkićeva uzvratna poruka u kolovozu 2015. i te kako dobiva smisao u kontekstu tada aktualne istrage koja se prema medijskim objavama navodno vodila u BiH protiv njega. Tako je Nacional u ožujku 2015. objavio: "Lov na Milijana Brkića: Tužiteljstvo BiH sprema optužnicu protiv glavnog tajnika HDZ-a zbog etničkog čišćenja". Zatim je po agenciji Hina objavljeno da je Tužiteljstvo BiH demantiralo da se vodi bilo kakva istraga protiv Brkića i priprema optužnica "tako da su ti navodi apsolutno netočni i neistiniti". Dok je u listopadu 2015. Dnevno.ba objavilo: "Iako su iz Tužiteljstva BiH proljetos demantirali navode pojedinih hrvatskih medija da se protiv Brkića, inače rođenog Ljubušaka, vodi istraga i priprema optužnica, dokumentacija do koje je došla Slobodna Bosna potvrđuje da se ime tog bivšeg pripadnika specijalne policijske postrojbe MUP-a Hrvatske Alfa uistinu nalazilo na spisku osumnjičenika.". Na kraju tumače da je od procesuiranja Brkića "barem za sada, odustalo Tužiteljstvo BiH".

Dakle, ispada da je Turudić zapravo "odavao" podatke iz istrage koja se vodila protiv Brkića u BiH, što je potpuna besmislica. Upravo ovaj primjer govori koliko je važno pojedine informacije analizirati u kontekstu zbivanja i kako su moguće pogrešne interpretacije pod aktualnim dojmom i nekritičnom fokusu na dokazivanje isključivo jedne teze.

VIDEO Plenković: Predsjednik Milanović u odabiru državnog odvjetnika ne postoji. Sutra očekujem pismo...