Popuštanje mjera u BiH: Ukinut policijski sat, ugostiteljskim objektima produljeno radno vrijeme...

U Bosni i Hercegovini od četvrtka je ukinut policijski sat, koji je u Federaciji BiH bio na snazi tijekom noći, a od petka će se u Republici Srpskoj u ugostiteljskim objektima moći sjediti do ponoći.

Vlada Federacije BiH je, na sjednici održanoj tijekom dana, prihvatla prijedlog entitetskog kriznog stožera da se zbog povoljne epidemiološke situacije ublaže dosadašnje mjere ograničenja.

Tako više neće vrijediti zabrana kretanja od 23 sata navečer do 5 sati ujutro, u zatvorenim prostorima pa i ugostiteljskim objektima moći će boraviti do 30 gostiju, na otvorenome do 70, a dopuštena je glazba uživo. Nije prihvaćena jedino preporuka da se dopusti povratak publike na nogometne stadione.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata svaka od deset županija sama će regulirati.

Krizni stožer RS, gdje policijskog sata nije ni bilo, ranije je odlučio kako će u tom entitetu od petka restorani, kafići i klubovi moći raditi do 24 sata, u zatvorenim prostorima tamo će moći boraviti do 50 osoba, a na otvorenome do 100. I u RS dopuštena je živa glazba u ugostiteljskim objektima.

Popuštanje mjera ograničenja uslijedilo je jer je u BiH od početka mjeseca značajno smanjen dnevni broj novozaraženih koronavirusom.

Ovog je tjedna taj broj ispod 200, a značajno je smanjen broj smrtnih slučajeva.

Epidemiološka situacija u BiH stabilizirana je unatoč činjenici da proces cijepljenja stanovništva u toj zemlji i dalje kasni za drugim državama regije jer naručena cjepiva stižu neredovito i u ograničenim količinama.

U BiH ne postoji objedinjena baza podaka iz koje bi se jasno vidjelo koliko je točno osoba cijepljeno, jer svaki entitet odnosno županija u Federaciji BiH taj proces provodi zasebno, a poznato je samo kako je u tu zemlju do sada dopremljeno manje od 200 tisuća doza cjepiva.

VIDEO Slavonka Katarina Marić milijunta je osoba cijepljena u Hrvatskoj