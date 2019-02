'Pomislio sam da su sama popadala, a kad sam ih vidio, bila su polomljena, izudarana lica...'

– Kada sam išao na posao, došla je žena i rekla da su djeca popadala. Prvo sam pomislio da su sama izašla i pala s balkona, a u tom trenutku sam izašao i vidio kako djeca leže dolje. Uto je došao njihov tata i otišao u auto, ja sam računao da on ide po hitnu, no on je jednostavno nestao, valjda se otišao odmah prijaviti policiji da je to on učinio – ispričao nam je Ivan Škoda, susjed koji je prvi vidio djecu na betonu nakon što ih je pomahnitali otac jutros bacio s balkona kuće na Pagu.

– Djeca su ležala, znate kako je kada se s te visine bace, došla je hitna pa su ih podizali i mobilizirali da nema slučajno prijeloma.

[video: 29751 / ]

Scena je, kaže, izgledala strašno.

– Što možete vidjeti u toj situaciji. Polomljeni, izudarana lica, samo se nadam da će sve biti u redu da neće biti gorih posljedica – kaže Ivan Škoda.

Oca djece poznavao je otprije i kaže kako nikada ne bi rekao da je u stanju tako nešto napraviti.

– Ne znam zašto se to dogodilo. Došao sam na posao i nisam ništa više čuo – rekao je još uvijek u šoku.

– Tko ne bi bio šokiran vidjeti tako nešto – rekao je.

>> Balkon s kojeg su djeca bačena