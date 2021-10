Pomirili se Grčka i Merkel: Ipak ste naša prijateljica

Anketa u 16 razvijenih svjetskih država od Sjeverne Amerike preko Europe do Azije koju je proveo Pew Research potvrđuje kako je javni ugled Angele Merkel vrlo visok pred njezin odlazak iz politike. Čak je 77 posto ispitanih izrazilo visoko povjerenje u odlazeću kancelarku potvrđujući kako je znala povući prave poteze u pravo vrijeme kada se radi o svjetskoj politici. Tako je u svim zemljama osim – Grčke. Tamo se, naime, prema tom istraživanju provedenom ranije ove godine tek 30 posto ispitanih slagalo s tvrdnjom da je Merkel znala povlačiti vanjskopolitičke poteze, a samo je 32 posto Njemačku vidjelo u pozitivnom svjetlu. Jučer je pak Merkel posjetila Grčku na svojoj oproštajnoj kancelarskoj turneji. S vladom u Ateni razmijenila je pomirljive poruke.

Ljuti zbog mjera štednje

Grci imaju zbog čega pamtiti odlazeću njemačku kancelarku, i to još od financijske krize 2008. godine i događaja kojih se dobro sjeća cijela Europa. Grčka je tada proglasila nemogućnost podmirivanja financijskih obveza pa je prijetio čak i scenarij prema kojem bi zemlja ispala iz eurozone, pa i iz Europske unije. Tadašnji njemački ministar financija Wolfgang Schäuble bio je i ostao na glasu kao vrlo konzervativan zastupnik politike da se svatko pokriva s onoliko koliko ima, nesklon zaduženjima. No prezadužena Grčka teško se mogla nositi sa zahtjevima stabilizacijskih mjera koje su tražene. Kada je Merkel posjetila Grčku 2012. godine, najtiražniji njemački list Bild opisao ju je kao “jednu od najomraženijih žena u Grčkoj”. No Merkel je i sama prošlog mjeseca priznala da joj je jedan od najtežih trenutaka kancelarske karijere bio upravo taj kada je morala od Grčke tražiti ogromna odricanja da bi se sanirala situacija izazvana financijskom krizom i grčkim dugom.

Vladi ondašnjeg grčkog premijera Giorgiosa Papandreoua bilo je potrebno 300 milijardi eura, a to je mogla dobiti jedino oštrim proračunskim rezovima i povećanjem poreza. Posljedica je bilo i rezanje mirovina te spuštanje minimalne mjesečne plaće na 600 eura, a kao finalna mjera pokrenuta je široka privatizacija državne imovine i poduzeća. Sve to povuklo je i smanjenje zapošljavanja u državnim službama uključujući tu i medicinsko osoblje kao i djelatnike u javnim službama, a nastupila je i nestašica medicinskog i drugog materijala. Nepopularnost kancelarke graničila je s mržnjom, Grci su je proglašavali novim Hitlerom, mahali zastavama urešenima svastikom i njezinim likom. Sve je dodatno eskaliralo kada je na mjesto grčkog premijera 2015. godine došao Alexis Tsipras, a za njegova ministra financija Yannis Varoufakis. Tenzije su za vrijeme te, lijeve grčke vlade dovele na korak do izbacivanja Grčke iz eurozone, no tada je Tsipras ipak pristao na ispunjenje uvjeta koje su pred njega postavili vjerovnici te na nove mjere štednje. Grčka je ostala u eurozoni, no Grci ne odustaju od tvrdnje kako se od njih u tom periodu tražilo previše, više nego što su mogli podnijeti.

'Bili ste glas razuma'

Tako je i jučerašnji susret premijera Kyriakosa Mitsotakisa i Angele Merkel prošao u ozbiljnim, ali ipak pomirljivim tonovima. – Europa i Grčka testirane su pogrešnim odlukama koje su im se vratile u obliku populizma i demagogije. I vi ste priznali kako ste od Grka tražili puno. No, niti štednja niti jeftini nacionalni slogani nisu dugo izdržali. Solidarnost zajednice i istinski patriotizam na kraju su pobijedili. Merkel je bila glas razuma i stabilnosti. Ponekad nepravedna, ali odlučna da 2015. godine spriječi izbacivanje Grčke iz Europe – rekao je na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji Mitsotakis dodajući kako štednja ne može biti odgovor baš na sve. – Pozdravljam vas s radošću i ispraćam s poštovanjem. U Ateni vas dočekujemo kao prijatelja – rekao je. Merkel je uzvratila na sličan način. – Kada se bavite politikom, morate pogledati u povijest. Njemačko-grčki odnosi uvijek su bili živahni. Bila sam svjesna teškog tereta naroda u Grčkoj. Na kraju smo pronašli način da Grčka ostane članicom EU. Onda je nastupila situacija s migrantima gdje smo dokazali da znamo podijeliti odgovornost, poglavito u sporazumu postignutom s Turskom – rekla je Merkel koja se susrela i s predsjednicom Katerinom Sakellaropoulou.