Poljska dan poslije iznenađenja na izborima: 'Nikad u životu nisam bio tako sretan zbog drugog mjesta'

Bivši premijer Poljske i bivši predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk proglasio je pobjedu na temelju izlaznih anketa prekjučerašnjih parlamentarnih izbora u Poljskoj i očekuje priliku da formira tročlanu koalicijsku vladu koja će okončati osmogodišnju vladavinu konzervativne stranke Pravo i pravda (PiS). U ostatku Europske unije takav se ishod komentira s olakšanjem, praktički svugdje osim u Mađarskoj, jer su PiS-ove vlade u dva mandata posvađale Varšavu s Bruxellesom, slično kao što je to u svojoj zemlji učinio i mađarski premijer Viktor Orban. Tusk to želi promijeniti. Službeno prebrojavanje glasova još nije završeno, ali ako se potvrde predviđanja izlaznih anketa, onda će PiS biti relativni pobjednik, no bez mogućnosti da s potencijalnim koalicijskim partnerom, još konzervativnijom strankom Konfederacija, dosegne natpolovičnu vladajuću većinu. Drugoplasirana Građanska platforma (PO), čiji je lider Donald Tusk, ima, prema anketama, mogućnost formirati vladajuću većinu u koaliciji s Trećim putem, koji je ostvario mnogo bolji rezultat od očekivanog, i Ljevicom.

– Pobijedila je Poljska. Pobijedila je demokracija. Skinuli smo ih s vlasti – rekao je Donald Tusk u obraćanju simpatizerima u izbornoj noći.

– Nikad u životu nisam bio tako sretan zbog navodno osvojenog drugog mjesta – dodao je. Izlazne ankete predviđaju 36,8 posto glasova za PiS, 31,6 posto za PO, 13 posto za Treći put, 8,6 posto za Ljevicu i 6,2 posto za Konfederaciju. Nakon polovice obrađenih glasova, državno izborno povjerenstvo Poljske objavilo je da PiS vodi s 38,3 posto, slijedi PO s 27,8 posto, Treći put s 14,3 posto, Ljevica s 8,2 posto i Konfederacija s 7,3 posto. Ali, u tih 50 posto obrađenih glasova nisu još obuhvaćena biračka mjesta u velikim gradovima, tako da na polovici službenog brojenja uzorak nije bio reprezentativan da bi se najavljivao preokret u službenim rezultatima u odnosu na prognozu izlaznih anketa. Svi su se u Poljskoj jučer ravnali prema izlaznim anketama, ali ipak čekaju da se sve službeno prebroji.

U slučaju da rezultati u suštini ostanu kao što su dale naslutiti izlazne ankete, predsjednik Poljske Andrzej Duda (koji potječe iz PiS-a) može dati prvu priliku za formiranje vlade PiS-u, ali ako je očito da ta stranka nema s kime sastaviti većinu, a da drugoplasirani Tuskovi PO-ovci imaju, onda će prava prilika za formiranje vlade doći tek kad Duda dodijeli Tusku ulogu mandatara. Ako Duda prvo imenuje za mandatara Jarosława Kaczyńskog, lidera PiS-a, koji se nakon zakonskog roka vrati neispunjenog zadatka, te ako Duda potom imenuje Tuska za mandatara, koji isporuči vladajuću većinu s Trećim putem i Ljevicom, Poljska bi novu vladu mogla dobiti tek krajem prosinca. Zbog toga su neki iz redova PO-a jučer izražavali očekivanje da, ako službeni rezultati potvrde predviđanje izlaznih anketa, predsjednik Duda odmah imenuje za mandatara Tuska, kao jedinoga koji bi u tom scenariju imao dovoljno potpisa za vladajuću većinu. PiS se, međutim, vjerojatno neće predati bez postizborne borbe oko pronalaska koalicijskih partnera, pa makar i netipičnih, odnosno onih koji su ih unaprijed odbili.

– Kako god pogledate, mi smo pobijedili. Nakon podjele mandata, vidjet ćemo hoće li biti prostora za nastavak igre posto komentirao je jučer Joachim Brudziński, šef izbornog stožera stranke Pravo i pravda. Sličnu poruku imao je i lider stranke Kaczyński u prvom obraćanju građanima u nedjelju navečer: – Pobijedili smo – rekao je, ali sada je pred njima pitanje hoće li moći pretvoriti relativnu pobjedu u još jedan mandat na čelu vlade.

Poljski konzervativci nisu uspjeli ostvariti ni željeni rezultat na referendumu s četiri referendumska pitanja, koji se održavao usporedo s parlamentarnim izborima, ali na kojemu birači skloni PO-u i drugim oporbenim strankama nisu željeli sudjelovati. Jednostavno, nisu ispunjavali referendumski listić iako su ispunjavali onaj za parlamentarne izbore. Zbog toga je izlaznost na referendumu bila samo 42,6 posto, ispod razine od 50 posto koja bi ga činila zakonski obvezujućim. Izlaznost na izbore bila je rekordnih 73 posto.

