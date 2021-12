Politički bodovi na strahu agresiji i nepovjerenju

Samo dan nakon njegovog istupa u Hrvatskom saboru, kada je iznio svoj stav o važnosti cijepljenja protiv koronavirusa te političare iz vlastitog tabora prozva da šalju krivu poruku jer to ne kažu jasno i glasno, Hrvoja Zekanovića njegovi su suverenisti smijenili s mjesta predsjednika Kluba zastupnika.

“Iznosio je osobna stajališta o borbi protiv COVID-19 koja nisu u skladu s politikom stranke i ne predstavljaju stajališta ostalih članova kluba, stoji u priopćenju stranke”, kažu. Dojučerašnja ikona konzervativne desnice, Zekanović se svojom istupom doslovce preko noći našao na meti istih, no i jučer izjavljuje kako “svaki odgovoran političar u Hrvatskoj danas mora jasno pozvati ljude na cijepljenje s obzirom na to da je to jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi protiv koronavirusa”.

Zekanović je jasno izrekao “popu pop, a bobu bob”, što definitivno izostaje u porukama onih koji na pandemiji nastoje sakupiti političke poene. Mnogi političari zaista preskaču reći da je riječ o bolesti koja može biti vrlo nepredvidiva i nerijetko opasna i da su se i sami cijepili. Kažu to usput, sporadično, a ističu ako su COVID-19 preboljeli u blažem obliku. Nije ih briga što pritom iskrivljuju činjenice, šalju licemjernu poruku i potpiruju strasti među ljudima okupljenima u raznim grupama - od protivnika cijepljenja, protivnika COVID-potvrda koji nisu protiv cijepljenja, protivnika testiranja, do protivnika samo i isključivo COVID-cjepiva. U toj buci u komunikacijskom kanalu mnogi se necijepljeni pozivaju na prof. Lauca ili na rezolutnog predsjednika države, iako su se obojica cijepila.

Ta buka preplašila je staricu koja je na ulazu u dizalo, kad joj je susjeda rekla da je cijepljena, ustuknula i odbila s njom ući u dizalo, jer svaki dan sluša da su cijepljeni - opasni i zarazni. Sama se nije cijepila jer osluškuje što govori njen župnik.

Bizarno je bilo i pred Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, jedne od županija s najmanjim udjelom cijepljenih stanovnika. Dvadesetak se prosvjednika ondje okupilo zbog vijesti da stiže cjepivo protiv COVID-19 za djecu, melodramatično prostrijevši plišane igračke i lampaše duž prilaza Zavodu. Doktoricu koja ih je nogom razmaknula prolazeći bijesno su napali najgorim uvredama i psovkama, unosili joj se kamerama u lice pa je na tren izgledalo kao da će sve prijeći u fizički napad, a čistačicu koja je te lampaše i igračke pokušala skupiti, fizički su u tome onemogućili.

Strah, nepovjerenje i agresija previše su uzeli maha u javnom prostoru i uzrokuju prevelike podjele među ljudima, a političari kao i uvijek rado njima manipuliraju. Međutim, javno zdravstvo stvarno ne smije postati instrument političke borbe. Trenutno smo prešli vrhunac izrazito teškog pandemijskog vala, četvrtog u Hrvatskoj, s najviše preminulih uslijed korone. Tek treba vidjeti kakvim će se novi soj pokazati, a sasvim je izgledno da brojke novozaraženih opet mogu krenuti uzlazno. Doktori i medicinske sestre su na kraju snaga i svi su upregnuti skoro isključivo u koronu, do te mjere da ih raduje kad se bave drugim bolesnicima. A oni od COVID-19 teško dođu na red. Sve to relativizirati i na tom valu poentirati neodgovorno je, krajnje nepošteno i maliciozno.

