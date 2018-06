Policija zatvorila školu u Berlinu, sumnjaju na 'opasnu situaciju'

Jutros je policija zatvorila jednu osnovnu školu u Berlinu zbog potencijalno 'opasne situacije'. Kako javlja RT incident se dogodio u ulici Gotenburger. Tijekom policijske akcije učenici i nastavnici evakuirani su iz zgrade, a nakon toga je policija pozvala i lokalno stanovništvo da izbjegava to područje.

Jedan njemački tabloid izvijestio je da su svjedoci kazali da su u zgradu škole ušli 'sumnjivi ljudi'.

- Policija je primila poziv od osobe koja je tvrdila da je vidjela dvije sumnjive osobe kako ulaze u školu - rekao je glasnogovornik policije Thomas Neuendorf. Nakon toga je krenula akcija, no policija još uvijek nije pronašla sumnjive osobe, dodao je glasnogovornik.

Aktuell sind wir wegen des Verdachts einer Gefahrenlage in einer Grundschule in der Gotenburger Straße in #Gesundbrunnen im Einsatz. Weitere Infos folgen.

