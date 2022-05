Policija: Sud pustio višestrukog prekršitelja najtežih prometnih prekršaja

Višestrukog počinitelja prometnih prekršaja kojeg je policija jučer u Ludbregu zatekla kako vozi pijan i za vrijeme kad mu je vozačka dozvola oduzeta, sud je pustio na slobodu, izvijestila je danas PU varaždinska. Kako se radi o policiji dobro poznatom počinitelju prometnih prekršaja, zbog bojazni da će ponoviti prekršaje priveden je na prekršajni odjel Općinskog suda u Varaždinu s prijedlogom zadržavanja u zatvoru.

No, nakon saslušanja pušten je na slobodu uz obrazloženje da ne postoji opasnost da će se kriti i da će ponoviti prekršaj, jer mu je određena mjera oduzimanja vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilima B kategorije. Podsjetimo, policija je 37-godišnjaku izmjerila 1,80 promila alkohola u krvi pod mjerom zabrane upravljanja vozilima B kategorije. Zbog počinjenih prekršaja predložena je novčana kazna do 40.000 kuna i kazna zatvora do 120 dana, te da mu se na 15 mjeseci zabrani upravljanje motornim vozilima B kategorije.