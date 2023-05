Policija o vozaču koji je vozio u suprotnom smjeru na A4: Udario je ogradu dok se okretao pa otišao

Policija je objavila detalje o vozaču kamiona koji je jučer vozio zabranjenim smjerom na autocesti A4. Oko 11.40 sati kod čvora Breznički Hum 37-godišnji rumunjski državljanin upravljao je teretnim vozilom i iz smjera naplatne postaje Breznički Hum uključio se u promet na zapadnu kolničku traku prema Varaždinu u zabranjenom smjeru.

– Tom je prilikom vožnjom unatrag započeo radnju polukružnog okretanja, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može učiniti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu, ne vodeći pritom računa o smjeru kretanja i položaju svog vozila, pa je stražnjim dijelom priključnog vozila udario u zaštitnu odbojnu ogradu. Nakon prometne nesreće vozač je napustio mjesto prometne nesreće, a da vlasniku odbojne ograde nije ostavio podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću – kažu u policiji.

Nije bilo ozlijeđenih osoba. Vozač koji je naknadno pronađen odbio je alkotestiranje. Priveden je u prostorije Policijske postaje Varaždin. Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu do 6480 eura i kazna zatvora u trajanju do 120 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Hrvatske u trajanju do 24 mjeseca.