Policija i dalje tvrdi da se Turudić nije zaustavio, obrazložili zašto nije prijavljen za bijeg

Policija ostaje pri tvrdnjama da nije bilo nikakvih nepravilnosti u postupanju prema predsjedniku Županijskog suda u Zagrebu Ivanu Turudiću – rekao nam je visoki izvor iz MUP-a.

On se referirao na posljednje medijske interpretacije postupanja policije koja je presretačem Turudića ulovila u prebrzoj vožnji na bjelovarskoj obilaznici.

Zamjensko vozilo Audi Q8

– Ponavljamo još jednom, naši su službenici u policijskom vozilu dvaput svjetlosnim upozorenjima zaustavljali Turudića, ali on ih prvi put nije slijedio. Zašto ga nismo prijavili za bijeg? Zato što vozači često reagiraju slično pa kažu da su prvi put mislili da presretač signalizira nekom drugom, a ne njima. To se jednom tolerira, ali dvaput ne – tumači naš sugovornik iz MUP-a.

I iz objavljene videosnimke, upozorava, jasno je da je policijsko postupanje bilo posve u skladu sa zakonom te ničim nisu prekoračene ovlasti.

– Tu priča za nas završava, mi smo svoj posao korektno obavili i prema sucu Turudiću postupali kao i prema svakom drugom vozaču u prekršaju. Problem interpretacije više nije u našoj mjerodavnosti – zaključuje naš sugovornik.

U međuvremenu se otkrilo da je Ivan Turudić tog dana kod Bjelovara vozio luksuzni Audi Q8 vrijedan oko 100.000 eura.

Otkrio je to ranije Večernji list nakon što je u presudi za prebrzu vožnju kod Bjelovara objavljena drugačija registarska oznaka vozila od one u postupku koji se vodio zbog sličnog prekršaja lani u Virovitici. Dok je u Virovitici policija snimila Turudićev Audi Q5 za koji se kasnije nije moglo ustanoviti tko ga je točno vozio tog dana, u siječnju su on i supruga bili u modelu Q8. Tog automobila pak nema u Turudićevoj imovinskoj kartici.

– Na krivom ste tragu, kakva imovinska kartica? Što ako sam vozio tuđi, odnosno zamjenski automobil – bilo je sve što nam je Ivan Turudić o tome želio reći početkom tjedna.

Moćni hrvatski sudac, doznali smo kasnije, doista je u siječnju kod Bjelovara snimljen u zamjenskom automobilu u vlasništvu Autokuće Zubak. Registarske tablice koje je snimio bjelovarski policijski presretač na tom su Audiju bile do polovice lipnja. Kasnije je ista registracija prebačena na VW Caddy. Turudić i poduzetnik Pavo Zubak, vlasnik autokuće koja mu je dala zamjenski automobil, u prijateljskim su odnosima, što nikad nisu krili. U četvrtak su, primjerice, bili zajedno na večeri u zagrebačkom Okrugljaku, a društvo su im pravili ministri Tomislav Ćorić i Oleg Butković.

Autokuća Zubak, inače, baš i nema običaj davati skupa i luksuzna zamjenska vozila. Autor ovih redaka, primjerice, slučajno je ovih dana kod njih na servisu ostavio svoj Passat, a kao zamjenu je dobio njihov najmanji model – Up!. No čelnik najvećeg suda u državi dobio je osjetno skuplji model od onog koji je ostavio na servisu, svojeg Audija Q5.

Turudić zadnjih godina vozi samo automobile marke Audi. Prema podacima iz njegove imovinske kartice, do 2013. imao je model A4 koji je prodao pa na leasing kupio Q3 vrijedan oko 293.000 kuna. Pretprošle godine na leasing je uzeo najnoviji model Audija Q5 TDI Quattro. Plaćat će ga mjesečno 2500 kuna na pet godina.

Inače, Turudić je 20. siječnja ove godine snimljen kako u okolici Bjelovara vozi brzinom od 132,5 km/h tamo gdje je ograničenje brzine 80 km/h. Pravomoćno je kažnjen s tisuću kuna.

Kolege uz Turudića

Krivnju je potom svalio na policijski presretač tvrdeći da su mu se “zalijepili” za stražnji dio vozila pa je nesvjesno stisnuo gas. Premda u presudi piše kako se nije odmah zaustavio na signale iz presretača, kaže da to nije istina. U policiji su opovrgnuli njegove navode izričito tvrdeći kako se presretač vozio na pristojnoj udaljenosti iza Turudića. Osim toga, rekli su, nije ih slijedio kad su mu to prvi put signalizirali.

Presudu mu se dvaput pokušalo uručiti poštom, ali bez uspjeha. Zato je prošli tjedan objavljena na oglasnoj ploči suda. Ako plati u roku od 30 dana, mora podmiriti samo dvije trećine kazne, odnosno 666,67 kuna.

Nakon što je stavio prigovor na obvezni prekršajni nalog koji mu je uručila policija, sud ga je čak četiri puta pozivao na ročište, ali on nijednom nije primio poziv. Ustvrdio je da mu nikakve obavijesti nisu stizale u sandučić, ali u Hrvatskoj pošti su ga demantirali.

Spis o njegovu prometnom prekršaju na koncu je završio i u rukama predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse, koji je nakon pomnog proučavanja rekao kako se protiv Turudića neće voditi nikakav stegovni postupak. Isto misli i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

– Razgovarao sam s Ivanom Turudićem i vjerujem mu jer se dugo poznajemo. Riječ je o renomiranom sucu koji je sudio u velikim predmetima – poručio je ovih dana ministar zaključivši da se prebrza vožnja svakome može dogoditi.

No ovdje je zapravo riječ o svemu ostalome, samo ne o Turudićevoj prebrzoj vožnji. Ona je u cijeloj priči najmanje bitna.