Policija dovršila očevid u Dugom Selu: Istražuje se kako je bomba ušla u dom

Dvoje mrtvih i jedan teže ozlijeđen posljedica su tragičnog događaja koji je zagrebačka policija okvalificirala kao teško ubojstvo, pokušaj teškog ubojstva i samoubojstvo. Iako ovakvi tragični događaji više nikog ne iznenađuju, ono što iznenađuje je mjesto gdje se tragedija dogodila, način na koji se dogodila te životna dob nastradalih. Jer sve navedeno dogodilo se u obiteljskoj kući koja udomljuje starije osobe u Zagrebačkoj ulici u Dugom Selu 27. kolovoza u 13.20, a smrtno su stradali 81-godišnjakinja i 85-godišnjak, dok je teško ozlijeđen 79-godišnjak. I to u eksploziji ručne bombe!?

Po onome što je priopćila zagrebačka policija, očevidom je utvrđeno da je do eksplozije ručne bombe došlo u kuhinji te da ju je aktivirao 85-godišnjak dok su u kuhinji bile još tri osobe: poginula 81-godišnjakinja, teško ozlijeđeni 79-godišnjak te još jedan 79-godišnjak, koji je nekako u cijelom tom užasu i kaosu ostao neozlijeđen. Svi involvirani su korisnici udomiteljskog smještaja, a u policiji kažu da je očevidom utvrđeno da je 85-godišnjak počinio teško ubojstvo i teški pokušaj ubojstva te samoubojstvo.

Što je motiv ove tragedije za sada nije poznato, no neslužbeno se doznaje da su koristoljublje i ljubomora isključeni kao motiv. Za sad nije poznato ni u kakvim su odnosima bili involvirani u tragediju, a još je manje poznato, ono što je najbitnije; kako je ručna bomba uopće dospjela u dom koji bi se trebao brinuti o starim i nemoćnim osobama. Stoga se taj dio priče još istražuje nakon čega bi se trebalo znati je li 85-godišnjak ručnu bombu negdje našao, kupio ili mu je netko donio te ako je zbog čega. S obzirom na to da je policija slučaj okvalificirala kao teško ubojstvo, samoubojstvo i teški pokušaj ubojstva, očito su isključili da je riječ o nesretnom slučaju. Odnosno o nestručnom rukovanju ručnom bombom.

Tragedija je skrenula pozornost, ponovo, na uvjete smještaja u privatnim domovima koji udomljuju ili skrbe za starije osobe. Iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za HRT kazali da je zadnji nadzor u spomenutom domu napravljen lani u travnju i tada nisu nađene nepravilnosti, utvrđeno je i da su korisnici doma zadovoljni pruženom uslugom. Tada je utvrđeno i da su, kako je priopćeno, korisnici usluga u tom objektu poslovno sposobni, samostalno odlaze izvan objekta i uključeni su u aktivnosti lokalne zajednice. No ostaje pitanje profesionalne osposobljenosti onih koji se bave pružanjem takvih usluga. Vlasnik objekta Kristijan Kostanjevac za 24 sata je kazao da je 85-godišnjak čekao vrijeme ručka kako bi aktivirao bombu, te je dodao da je očito bio teško bolestan. Ako je bio teško bolestan, to je onda netko valjda trebao ranije utvrditi. Jer sada je kasno...

Inače, prije ove tragedije, najveća tragedija u privatnim objektima koji se brinu o starijim osobama bila je ona koja se u siječnju 2021. dogodila u Zelenoj oazi privatnom Domu za starije i nemoćne, kada je u požaru poginulo šestero korisna u dobi od 69 do 104 godine. Vlasnica tog doma pravomoćno je osuđena na četiri i pol godine zatvora, a tijekom suđenja doznalo se da je požar izbio zbog kvara na električnoj grijalici u pomoćnom objektu koji nije bio uredno prijavljen. U pomoćnom objektu uvijek je trebao biti netko od osoblja pogotovo jer su korisnici bilo gotovo nepokretni. No kako se spomenuti ilegalni objekt nalazio 700 metara od glavnog u kojem je bilo osoblje, požar se razbuktao prije no što je osoblje stiglo reagirati. Domu je inače kronično nedostajalo stručnog osoblja na raspisane natječaje se nitko nije javljao, dom je bio registriran za 13 korisnika, a imao ih je 25, vlasnica se nije držala propisa, u noćnoj smjeni na 25 nepokretnih staraca radila je samo jedan njegovateljica...

Tragičnih događaja nisu pošteđeni ni državni domovi, u kojima je gotovo nemoguće dobiti mjesto. Jedna od većih dogodila se u jednom splitskom Domu za starije i nemoćne, za vrijeme COVID-a. Svim mjerama usprkos, COVID je ušao u dom i usmrtio 18-ero staraca. U studenom 2022. zbog toga je podignuta optužnica protiv tri osobe.