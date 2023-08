Policajcu prislonio pištolj na trbuh, a prije toga je suprugu zlostavljao, tukao, vrijeđao, silovao...

"Kurvo, glupačo, droljo.... Ubit ću te. Sprat ću s tebe sve grijehe!" dio je uvreda i prijetnji koje je 27-godišnjak mjesecima upućivao svojoj nevjenčanoj supruzi prije no što je 21. kolovoza satima bio zatvoren u kući na području zagrebačkog Susedgrada, prijeteći da će se ubiti.

Policajci su ga pokušali odgovoriti od samoubojstva pa su s njim pričali i pregovarali satima, zagrebačka policija je u opisu događaja navela da je bio rastrojen, kazali su da je u kući bio sam i zaključan od 16.15 do 21.30 kada su oni nasilno upali u kući jer su čuli pucanj. On je tada pobjegao, skočio kroz prozor, pucao na policajce, opet je pokušao pobjeći... No nije daleko stigao.... Sada je trenutačno u Remetincu jer mu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke. Sumnjiči ga se za poveći broj teških djela: teški pokušaj ubojstva policajca, višestruko silovanje izvanbračne supruge, nasilje u obitelji, povredu djetetovih prava, prijetnje....

Cijela ta horor priča počela je još lani, otprilike u lipnju, kada je, kako se sumnja, 27-godišnjak počeo fizički i psihički zlostavljati nevjenčanu suprugu i djecu. Pijan i drogiran tukao ju je, vikao joj da je drolja i glupača, tukao je šakama i kabelom punjača....

"Ubit ću te! Trošiš previše novca", vikao je i prijetio joj.

U noći na 19. kolovoza htio je s njom imati spolni odnos. Ona nije na to pristala pa joj je prijetio da će je ubiti, nakon čega ju je silovao. Isti dan ju je i pretukao, stavljao joj ručnik na usta kako se ne bi čulo da ona viče, opet ju je silovao...

Na kraju se u sve 21. kolovoza umiješala i policija koja je došla po dojavi zbog obiteljskog nasilja. No 27-godišnjak nije želio izaći iz kuće, prijeteći da će se ubiti.... S njim su pokušali pregovarati policijski pregovarači, no ništa što su mu govorili nije dopiralo do njega. A onda se iz kuće začuo pucanj, pa su policajci odlučili nasilno provaliti u kuću. Kada ih je ugledao, 27-godišnjak je pobjegao te je kroz prozor na polukatu stražnjeg djela kuće skočio na zračni jastuk koji su u međuvremenu postavili vatrogasci.

Policajci su ga primili kako bi mu pomogli, no on je, kako se sumnja, izvadio pištolj koji je jednom od policajaca uperio u trbuh. Policajčeve kolege uhvatili su ga za ruke kako bi ga spriječili da zapuca i uspjeli su pomaknuti pištolj s trbuha njihova kolege, no 27-godišnjak ipak je zapucao. Srećom, hitac je ispaljen pored policajca i nitko nije ozlijeđen.

Nakon toga je razoružan, no na jedan kratki trenutak uspio je potrčati i pobjeći. Bijeg nije dugo trajao jer su za njim potrčali te su ga uskoro sustigli i svladali pripadnici Specijalne i interventne policije. Morali su primijeniti silu kako bi ga svladali. Nakon toga je priveden na policiju, a zatim i na tužiteljstvo te na kraju u Remetinec.

Neslužbeno se doznaje da je ranije prijavljivan, no nije osuđivan, a imao je i problema s drogom i alkoholom, pa će ga se tijekom istraga sigurno vještačiti.