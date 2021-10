'Pojava Delta + soja je očekivana. U istočnoj Europi se širi infekcija, mogu se očekivati zaraznije varijante'

Posljednjih tjedana se činilo da je nastupila stagnacija, no sada se čini da se trend porasta oboljelih nastavlja. Razlozi su brojni. Prisutna je delta varijanta koja je visoko zarazna. Cijepni obuhvati ne možemo reći da su visoki, imamo dosta populacije gdje se virus može širiti, ističe epidemiologinja Zvjezdana Lovrić Makarić iz HZJZ-a za HRT. Dodaje da je stiglo hladnije vrijeme, da su se aktivnosti prebacile u zatvorene prostore.

Pero Lučin, imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci, kaže da na mali broj procijepljenih svakako utječe i nesuglasje u Znanstvenom savjetu Vlade RH. - U ovoj bitki koja dugo traje, potrebno je puno reda i dobre organiziranosti. Nema dileme da ćemo mi pobijediti virus, samo je pitanje s koliko žrtava. Osobno sam stava da broj žrtava mora biti što manji. Svim se sredstvima moramo boriti. Najbolji je način cijepljenje, ali očito imamo još velik broj onih koji se nisu cijepili. Tu su i maske i socijalna distanca, to isto treba uzeti u obzir. Preko ljeta smo se opustili, ali sada se okupljamo u zatvorenijim prostorima. Virus nije promijenio svoje ponašanje, osim što je postao zarazniji - kazao je.

- Dakle imamo manje od 70% onih koji se nisu cijepili, teško mi je reći koji su za to razlozi. Nisu dobro podatci u tom kontekstu, pošto je to skupina koja je izložena velikom riziku, riziku od teškog oboljenja pa i od smrti - ističe Lovrić Makarić.

Pojavio se sada i Delta+ soj, a Lučin kaže da je to očekivano.

- To je očekivano. Kada se virus puno dijeli, kada se inficira veliki broj osoba, događaju se greške i mutacije, i vrši se selekcija. Kada postoji eksponencijalni rast, pojavljivat će se nove varijante. Do kuda će to ići teško je predvidjeti, mutacijski kapacitet virusa je ipak ograničen, ali očito još ima prostora za pojavu zaraznijih varijanti. U istočnom dijelu Europe se intenzivno širi infekcija, mogu se očekivati zaraznije varijante virusa - ističe Lučin.