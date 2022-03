Pogledajte tamni oblak dima nakon eksplozije u Ukrajini: 'Čuvar kaže da je to skladište kemikalija'

Ruska invazija Ukrajine počela je prije 13 dana, 24. veljače. Brojni su gradovi od tada napadnuti i granatirani, a eksplozija se dogodila i u gradu Kalinivka. Kako je na Twitteru objavio dopisnik i fotoreporter Los Angeles Timesa Marcus Yam, eksplozija se dogodila u skladištu kemikalija.

- Tamni oblak dima provlači se kroz šumovit rub grada. Crno-plavi kontejneri razbacani su posvuda. Čuvar susjednog skladišta kamiona kaže nam da je to skladište kemikalija - naveo je.

An explosion just rocked the town of Kalynivka, #Ukraine. A dark plume of smoke weaves through the forested edge of town. Black and blue containers scatter all over. Security guard for truck depot next door tells us that it is a storage facility for chemicals. #UkraineRussianWar pic.twitter.com/RzBuvuvrSZ