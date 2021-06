Poginulo 6 osoba, 366 vozača uhvaćeno kako voze pijani, a njih 1525 dobilo je kazne zbog prebrze vožnje

Protekli vikend na hrvatskim prometnicama jedan je od onih crnih vikenda jer su se tijekom njega dogodile 94 nesreće sa stradalim osobama, a u tim nesrećama poginulo je šest osoba, 20 ih je bilo teže, a 98 lakše ozlijeđeno, priopćio je MUP. Policija svaki vikend provodi pojačane kontrole prometa, no ne bi se reklo da njihove kampanje i kontrole dopiru do svijesti nesavjesnih vozača. Jer u prvih pet mjeseci ove godine, prema podacima MUP-a poginula je 91 osoba, što je tri više ili za 3,4 posto više no u isto vrijeme 2020. kada je poginulo 88 osoba.

U pokušaju uvođenja reda među one koji voze prebrzo ili pijani sjedaju za volan ne pomažu ni visoke novčane kazne, a protekli vikend policija je uhvatila 366 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola te je napisala 1525 kazni zbog prebrze vožnje. I su samo vozači koji su uhvaćeni u tim prekršajima, a koliko je onih koji su se ovaj put provukli ispod policijskih radara, pitanje je na koje nitko ne zna odgovor. Inače proteklog vikenda, kako kažu u MUP-u utvrđeno je 4305 prekršaja u prometu. Alkoholni rekorder uhvaćen je na području PU koprivničko-križevačke i izmjerena su mu 3,43 promila alkohola u krvi, dok je brzinski rekorder uhvaćen na području PU sisačko-moslavačke kako vozi 247 kilometara na sat.

Najviše alkoholiziranih vozača, njih 75 uhvaćeno je na području PU zagrebačka, koja je rekorder i po broju vozača koji su uhvaćeni da voze prebrzo, jer je takvih bilo 230.