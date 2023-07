Poduzetnik Đuro Horvat bit će danas pokopan u svom Donjem Kraljevcu

"Svijet je preumoran od bogatih ljudi" - Imamo rješenje za zagrebački otpad! Naša MBO-T tvornica kompletno rješava problem zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada koji ne završava na deponiju, nego iz njega dobivamo kompost, sirovine i energiju – rekao nam je Đuro Horvat, direktor tvrtke Tehnix iz Donjeg Kraljevca u Međimurju 2015. godine, kad se tražilo rješenje za zbrinjavanje smeća u glavnom gradu. Nitko ga nije ni pozvao na razgovor. Godinu dana kasnije izabran je za Poduzetnika godineu izboru koje je organizirala konzultantska tvrtka EY, pa je predstavljao Hrvatsku na svjetskom izboru poduzetnika godine u Monte Carlu.

Pobijedio je Australac Manny Stul, no prihodi Tehnixa iduće su godine godine porasli za 40 posto, na 45 milijuna eura. Horvat je iskoristio pruženu priliku, promovirao cirkularnu ekonomiju i govorio o važnosti okretanju obnovljivim izvorima energije. Bilo je to vrijeme kad se recikliralo samo deset posto otpada. Po povratku iz Monte Carla rekao je da je politika sporija od gospodarstva i da nema strategije. - Moramo se svi mijenati i prilagođavati, pa tako i politika, ali i lokalne samuprave koje svoje komunalne probleme kao da ne žele riješiti na moderan i odgovoran način – kazao je Horvat koji je preminuo jučer u 80. godini u Županijskoj bolnici Čakovec, a danas u 17 sati bit će pokopan na groblju u Donjem Kraljevcu.

Zaštita okoliša ozbiljnije ga je zaintrigirala početkom 1990-ih, kad je radio u zagrebačkoj tvrtki Rade Končar, a bio je tada i član međunarodnog udruženja za prijevoz opasnih tereta. Šokiralo ga jekad je vidio kako se neki ekološki opasni tereti neodgovorno prevoze. Kad je 1991. dobio otkaz u Končaru u kojem je bio tehnički direktor, pokrenuo je vlastiti biznis i osnovao tvrtku Tehnix koja danas ima više od 500 zaposlenih.

Često je sa žaljenjem govorio da najmanje posla dobiva u Hrvatskoj. Za to je krivio politiku i nedostatak strategije. Posebna je priča njegov odnos prema radnicima. Nacionalni mediji prenijeli su vijest da je radnicima pozajmio 250.000 kuna da se riješe blokade računa u bankama. - Treba na sve načine pokušati zadržati one koji misle otići van, ulagati u njihove vještine i omogućiti im veće plaće. Važnu ulogu imaju i menadžeri koji moraju usavršavati vještine upravljanja kompanijama i stvoriti nova radna mjesta. Razgovarao sam s poslovnim partnerima u Njemačkoj, njima nije interes da naši radnici dođu tamo, nego naši proizvodi. Tu ima posla za gospodarsku diplomaciju. München, na primjer, nama nije daleko.

Danas završimo proizvod, poslijepodne ga utovarimo i on je iduće jutro u Njemačkoj. Imamo dobre ceste i to treba iskoristiti. Lokalna vlast mora više komunicirati s poduzetnicima, i na izborima bi jedan od bitnijih kriterija trebao biti koliko je radnih mjesta otvoreno – rekao nam je u jednom od intervjua. Kompanija je razvili i proizvodi više od 300 strojeva i opreme za okoliš, za što je dobila stotinjak svjetskih priznanja i odličja. Razvili su MO-BO-TO tehnologiju za reciklažu otpada, pa komunalni otpad postaje gospodarski resurs Industrijskom reciklažom miješanog komunalnog otpada dobiva se osam vrsta sirovina, a proizvodi se i eko kompost i RDF gorivo. Dobitnik je nagrade CROMA-e za menadžera 2010. godine. Bio je nagrađivani inovator.

Brzo bi reagirao, pa je tako u kratkom roku osmislio Corona mobilne kućice za samoizolaciju, kao i "Corona kremator" za spaljivanje infektivnog otpada i maskica... Surađivao je sa stručnjacima s više fakulteta, Nagrađivao je radnike koji bi prestali pušiti, kao i one za koje je smatrao da se trude više od ostalih, no znao je povući i pogrešne poteze, poput najave da će kažnjavati one koji završe u samoizolaciji, od čega je odustao, kao i objave popisa radnika na bolovanju. Plaće su stalno rasle. Bio je član neslužbenog "Kluba 1000", u kojem su bili poduzetnici koji radnicima daju više od 1000 eura plaće. Promovirao je "moralni kapitalizam". - U Međimurju, ali i drugdje, strani vlasnici nerado daju veće plaće, i to je problem. Kao društvo trebamo ih natjerati da shvate da nismo kolonija za ostvarivanje ekstraprofita, nego da smo država u razvoju.

Moraju razumjeti da naši ljudi isto tako imaju pravo na standard kakav imaju i u njihovim državama. Ne mogu stvarati veliki profit na račun niskih plaća, to je nedopustivo. Mi domaći poslodavci, koji to možemo, moramo radnicima dati veće plaće jer zadovoljni radnici stvaraju veće vrijednosti. Moralni kapitalizam izazov je za budućnost. Svijet je preumoran od prebogatih ljudi, jedne manje strukture koja je došla do određenog kapitala u Hrvatskoj, ili onih koji su došli nepošteno do određenih iznosa i iskoristili ga za vlastiti standard. To treba imati pod kontrolom. Svaki čovjek nam mora biti vrijedan i kroz moralni kapitalizam trebamo sačuvati dostojanstvo svakog radnika i građanina. Dok imaju normalan životni standard, neće se buniti protiv onih koji imaju previše. Tako je uvijek bilo i bit će. Moralni kapitalizam obvezuje svaku osobu da se ponaša korektno i pošteno.

Evo, kompanija Tehnix je privatna, ali tržište je društveno. Treba plaćati poreze i na vrijeme plaćati račune. Da je Agrokor imao u sebi razvijen moralni kapitalizam, ne bi došlo do toga da je tri godine bio dužan, a nitko ga se nije usudio pipnuti pa sad imamo nacionalni problem. Moralni kapitalizam mora biti prisutan u poslovnoj filozofiji pojedinca, kompanije i države i sigurno će donijeti veliki napredak. To nije zamjena za socijalizam – rekao je u razgovori za Večernji list 2018. godine. Poslovni partneri s kojima je surađivao često su isticali njegovu nevjerojatnu energiju. O ekologiji je mogao govoriti satima. Ni kad je obolio, nije posustajao, dolazio je na posao u tvrtku i ostajao po cijele dane. Znao je reći da će raditi sve dok bude imao energije.

Nije razmišljao o umirovljenju, smatrao je da ljudi u mirovinu idu prerano. Nakon uhićenja u travnju u akciji EU tužitelja u predmetu riječke sortirnice, odmah po izlasku iz pritvora novinarima je objašnjavao da nije kriv i pokazivao je certifikate. Na sve moguće načine pokušavao je isprati ljagu sa svog imena. "Uzeli ste mi slobodu, dostojanstvo, pravo na patentnu zaštitu, svim silama, uključujući raznu policiju i potpuni nadzor, optužili za krađu koju nisam učinio, montirajući lažnu optužnicu.

Dati mi pravo da se branim na sudu, a sutra imam 80 godina poštenog stvaralačkog života. To je strašno, Vi ste sebi bez nas uzeli pravo javne optužbe, a ja neka se branim u tišini. Neću na nikakav sud, hoću se braniti sa slobode, sa ljudima, s javnošću koja zna da sam pošteni stvaratelj, izumitelj najbolje tehnologije za reciklažu komunalnog otpada ugrađene u sortirnicu Mihačeva Draga Grada Rijeke. Molim Vas, mi možemo pustiti u rad sortirnicu, neka se u javnosti odmah provjeri kako dobro funkcionira, kako je to složena tehnologija koja trajno funkcionalna", pisalo je u pismu koje je poslao i medijima.

Zdravlje mu se pogoršavalo. Nije imao puno slobodnog vremena. Jedan od hobija bio mu je lov. Nositelj je lovačkih odlikovanja. Bio je predsjednik LD-a Fazan Draškovec od 1998. godine i član Izvršnog odbora Lovačkog saveza Međimurske županije. U svom Donjem Kraljevcu uz tvrtku koja se proširila na nekoliko proizvodnih hala, otvorio je i benzinsku crpku te hotel "Kralj". Poslovnim partnerima i gostima nudio je čistu izvorsku vodu "Kraljicu" i jabuke iz voćnjaka pokraj poduzeća. Na čelu kompanije ga je, što je ostalo gotovo nezamijećeno, zamijenio sin Željko kao predsjednik uprave, a drugi sin Dubravko je član uprave.

