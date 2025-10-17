Naši Portali
SLUČAJ BESPRAVNO SAGRAĐENE KUĆE

Podignuta optužnica protiv supruga Ivane Ninčević Lesandrić, evo za što ga se tereti

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 10:53

Lesandrić je tražio referenta u Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji da mu omogući da u bespravno izgrađenom objektu u Katunima obavlja ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 1. travnja 2025. pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti i krivotvorenja službene ili poslovne isprave te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Riječ je o slučaju supruga političarke Ivane Ninčević Lesandrić, Ivanu Lesandriću te o Draganu Pivčevićuzaposleniku omiške ispostave Službe za gospodarstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Optužnicom se stavlja na teret da je, u razdoblju od 3. rujna do 3. listopada 2019. u Omišu, Pivčević, kao samostalni upravni referent za gospodarstvo i turizam, Službe za gospodarstvo, Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ispostave Omiš, pristao na traženje Lesandrića da mu omogući da u bespravno izgrađenom objektu u Katunima obavlja ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu, iako je znao da za tu građevinu nije izdana pravomoćna građevinska dozvola, da ta građevina nema uporabnu dozvolu te da ne ispunjava uvjete za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine i izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno posebnom propisu.

Tako je Pivčević na temelju zahtjeva Lesandrića od 3. rujna 2019. za izdavanje rješenja kojim se odobrava pružanje usluga smještaja u stambenom objektu, 27. rujna 2019. sačinio zapisnik o očevidu u kojem je neistinito naveo da taj objekt ispunjava minimalne tehničke uvjete za kategorizaciju objekta s tri zvjezdice. Nadalje je neistinito naveo da je tom očevidu prisustvovao zaposlenik iste Službe u Ispostavi Omiš kao član povjerenstva za utvrđivanje tih uvjeta, a zapisnik je ovjerio svojim potpisom i potpisom tog zaposlenika. Potom je neistinito sačinjeni zapisnik uložio u spis i na osnovu njega 3. listopada 2019. izdao privremeno rješenje kojim se Lesandrić u tom objektu odobrava pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu. U obrazloženju navedenog rješenja Pivčević je upisao da je Lesandrić, uz zahtjev za izdavanje privremenog rješenja za odobrenje pružanja usluga smještaja u domaćinstvu, priložio i zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine podnesen 19. travnja 2019. Ispostavi Omiš, iako je znao da navedeno ne odgovara istini. Naime, takav zahtjev nije podnesen, već je Lesandrić podnio tek zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, koja dozvola nikada nije izdana. Na opisani način je Pivčević protuzakonito omogućio Lesandriću obavljanje usluga smještaja u domaćinstvu.

Ključne riječi
optužnica Ivan Lesandrić

