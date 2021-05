Pod pritiskom Bruxellesa Sofija će deblokirati Skoplje 21. lipnja?

Nazire li se kraj apsurdne bugarske blokade početka pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Europske unije? Iako zasad nema nedvosmislene potvrde da je Sofija spremna upaliti zeleno svjetlo za Skoplje, sve je više signala koji upućuju na takav zaključak, a njemački ministar za europske poslove Michael Roth čak je u Skoplju optimistično najavio kako postoji velika šansa da se već u lipnju dođe do rješenja koje će omogućiti početak pristupnih pregovora, a to znači da bi do deblokade Sjeverne Makedonije moglo doći prije predstojećeg sastanka na vrhu EU, koji je zakazan za 21. i 22. lipnja. Roth je nakon sastanka s makedonskim vicepremijerom za europska pitanja Nikolom Dimitrovom istaknuo da portugalsko predsjedništvo EU aktivno radi na rješenju za početak pregovora koje bi trebalo zadovoljiti i Skoplje i Sofiju.

“Odreknite se Tita”

Šef portugalske diplomacije Augustos Santos Silva i europovjerenik za proširenje Olivér Várhelyi predstavili su u Sofiji i Skoplju portugalski prijedlog rješenja bugarsko-makedonskog spora, ali detalji tog prijedloga nisu objavljeni. Bugarsku blokadu kritizirao je i predsjednik Zoran Milanović, kojeg je zbog toga kritizirao premijer Andrej Plenković tvrdeći da su nakon Milanovićevih izjava zabilježena dva incidenta protiv bugarskih državljana u Hrvatskoj, na što mu je Milanović poručio da ne zna o čemu on priča. Iz Sofije poručuju da ostaju pri svojim zahtjevima, iako su otvoreni za dijalog, dok su u Skoplju smatrali kako je portugalski prijedlog dobar temelj za rješenje bilateralnog problema.

Bugarska je stavila veto na početak makedonskih pregovora tvrdeći da Sjeverna Makedonija ne poštuje bilateralni sporazum Sofije i Skoplja o dobrosusjedstvu, ustrajavajući pritom na ispunjavanju nevjerojatnih zahtjeva, kakvi nisu viđeni u dosadašnjim blokadama u procesu proširenja EU. Nijedna europska zemlja, naime, nije se susrela s takvim teškoćama kao Makedonija, koja je kandidatkinja za članstvo u EU od 2005. godine.

Čim je Makedonija uspjela prevladati mučnu višedesetljetnu grčku blokadu, i to tako što je pristala promijeniti ime svoje zemlje, uslijedila je blokada “prijateljske” Bugarske. Bugarska blokada dovodi u pitanje povijest Makedonije i makedonski jezik, zahtijevajući od Skoplja priznanje bugarskih korijena makedonskog jezika, kao i potvrdu da su Makedonci nastali tek poslije Drugog svjetskog rata, u vrijeme kada je Makedonija bila republika bivše Jugoslavije.

Tu nije kraj bizarnim bugarskim zahtjevima. Sofija inzistira i na promjeni udžbenika povijesti u Sjevernoj Makedoniji u pogledu povijesne uloge Bugarske, a od Makedonaca traži i da prestanu slaviti Josipa Broza i kritizirati Bugarsku, ali i da odustanu od traženja manjinskih prava za makedonsku manjinu u Bugarskoj. Apsurdnost bugarskih zahtjeva pregnantno je ovih dana izrazio makedonski premijer Zoran Zaev, ironično zapitavši “kako je moguće da su svi nastali od majmuna, a samo Makedonci od Bugara”.

Sporni i Ćiril i Metod

Na vrhuncu napetosti bugarski predsjednik Rumen Radev posjetio je prekjučer Skoplje, gdje se kratko sastao sa svojim makedonskim kolegom Stevom Pendarovskim. Dvojica predsjednika, kako su poručili u Skoplju, odlučili su obnoviti dijalog i povjerenje između dvije zemlje, što je vjerojatno također rezultat europskog pritiska na Sofiju. Nakon susreta u zračnoj luci u Skoplju Radev i Pendarovski uputili su se zajedno bugarskim predsjedničkim zrakoplovom u Rim, gdje su sudjelovali na obilježavanju crkvenog praznika sv. Ćirila i Metoda, s obzirom na to da je Ćiril pokopan u Rimu.

Dan sv. Ćirila i Metoda u nizu slavenskih zemalja slavi se kao dan kulture i pismenosti. Bugarska i Sjeverna Makedonija, naravno, spore se i oko ove dvojice prosvjetitelja i svetaca koji su u 9. stoljeću među Slavenima širili pismenost i kršćanstvo, ali su se prije dvije godine dogovorili da će spomen na njih obilježavati zajedno, kao i na neke druge povijesne osobe, poput svetog Klementa, svetog Nauma i cara Samuila. Sofija i Skoplje spore se i oko revolucionara Goce Delčeva, kojeg obje zemlje smatraju svojim herojem.

