Počinju se stvarati manje gužve na autocestama: Na A3 došlo do tri nesreće

Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i glavnim cestovnim pravcima u smjeru mora te istoka, kao i na pojedinačnim prijelazima s BiH i Srbijom na izlasku iz Hrvatske, izvijestio je ovog poslijepodneva HAK, povodom Velikog Petka uoči Uskrsa. Naime, brojni su blagdane odlučili provesti s obitelji te iskoristili ovaj petak za odlazak na put.

HAK je također izvijestio kako zasad na autocesti A1 nema većih gužvi i zastoja, no na A2 promet je pojačan u smjeru Zagreba. Osim toga, nešto su veće gužve na autocesti A3 Bregana-Lipovac u smjeru Lipovca, a između čvora Jankomir i Lučko došlo je do prometne nesreće. Do nesreće je došlo i na još dva mjesta na istom potezu, i to kod čvora Kosnica u smjeru Lipovca te između čvora Popovača i Kutina u smjeru Lipovca.

Što se tiče A6 Rijeka-Zagreb te državne ceste DC1 Karlovac-Knin-Split, zasad nema većih gužvi. ''Povodom blagdana Uskrsa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5t bit će zabranjen promet na pojedinim cestama u Istri i priobalju (osim autocesta i DC1): 7.travnja (Veliki petak), 8.travnja (Velika subota) i 9.travnja (Uskrs) od 15:00 do 23:00 sata; 10.travnja (Uskrsni ponedjeljak) od 14:00 do 23:00 sata'', javlja HAK.

Na HAK-ovim nadzornim kamerama tako se već mogu i vidjeti manje gužve koje su se stvorile na Lučkom, kao i na A3 iz smjera Slovenije prema Zagrebu. Što se tiče Gorskog kotara i Like, zasad nema većih gužvi te je cesta prohodna. Što se tiče gužvi na graničnim prijelazima, na izlazima iz Hrvatske prema BiH čeka se prosječno do 30 minuta, odnosno 1.30 za teretna vozila, no veće gužve su na granici sa Srbijom gdje teretna vozila prema Srbiji čekaju 5 do 6 sati.

