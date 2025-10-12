Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
PRVI REZULATATI PRIMIRJA

Počinje oslobađanje talaca: Izrael najavio da će puštanje zatočenika početi rano u ponedjeljak

Ceasefire between Israel and Hamas goes into effect
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
1/3
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
12.10.2025.
u 16:13

Prema planu, Hamas će do 11 sati u ponedjeljak osloboditi preostalih 48 talaca, živih ili mrtvih, koje je oteo tijekom upada u Izrael 7. listopada 2023. nakon čega je izbio rat u Gazi

Glasnogovornica izraelske vlade je u nedjelju rekla da će oslobađanje talaca koje palestinska militantna organizacija Hamas drži u Pojasu Gaze početi rano u ponedjeljak. Očekuje se da će svih 20 živih talaca biti pušteno na slobodu zajedno i istovremeno, dodala je. Glasnogovornica je rekla da će palestinski zatvorenici biti oslobođeni nakon što svi pušteni taoci budu preuzeti.

Hamas je ranije u nedjelju objavio da će početi oslobađati izraelske taoce u ponedjeljak ujutro kao što je dogovoreno sporazumom. Sporazum između sukobljenih strana temelji se na planu od 20 točaka koji je predstavio američki predsjednik Donald Trump krajem rujna.

Prema planu, Hamas će do 11 sati u ponedjeljak osloboditi preostalih 48 talaca, živih ili mrtvih, koje je oteo tijekom upada u Izrael 7. listopada 2023. nakon čega je izbio rat u Gazi.

Izrael će zauzvrat pustiti na slobodu 250 palestinskih zatvorenika, uključujući brojne osuđene za smrtonosne protuizraelske napade i 1700 Palestinaca uhićenih u Pojasu Gaze od listopada 2023.

Civilna zaštita, humanitarna organizacija kojom upravlja Hamas, u subotu je objavila da se više od 500.000 raseljenih osoba vratilo na sjever enklave otkako je u petak primirje stupilo na snagu.

U Egiptu će se u ponedjeljak održati mirovni samit koji će okupiti čelnike dvadesetak zemalja predvođenih Trumpom i egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem.

Ključne riječi
Izrael Gaza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još