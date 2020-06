Počinje bitka za dvije mirovine nakon smrti supružnika

HDZ-ova je vlada na samom kraju mandata donijela zakon kojim se uvodi 800 kuna nacionalne mirovine za osobe koje imaju manje od 15 godina staža, odnosno one koji nikada nisu radili, čime se zatvara desetljećima staro obećanje da nitko u starijoj dobi neće biti bez prihoda. Prve nacionalne mirovine za približno 20 tisuća građana očekuju se u siječnju 2021., ali odmah nakon toga počinje politička bitka vezana uz obiteljske mirovine.

Sve veći broj umirovljenika

U Hrvatskoj se isplaćuje 205.000 obiteljskih mirovina koje se u prosjeku kreću nešto iznad dvije tisuće kuna. Obiteljske mirovine primaju nasljednici preminulih umirovljenika, njihova djeca ili supružnici koji su bez mirovine ili je njihova mirovina mala. Umirovljeničke udruge već neko vrijeme ispipavaju teren i traže da se omogući primanje dviju mirovina, vlastite i mirovine preminulog bračnog partnera, a među političarima javno je tu ideju za svog mandata iznio Mirando Mrsić, nekadašnji SDP-ov ministar rada i mirovinskog sustava.

Tadašnja Vlada nije ga podržala jer nije bilo dovoljno novca za isplatu dviju mirovina, međutim nasljeđivanje obiteljskih mirovina jedno je od novih obećanja SDP-a i Restart koalicije koja tvrdi da će preživjelim bračnim partnerima, ako su bez primanja, osigurati isplatu punog iznosa obiteljske mirovine, a onima koji primaju mirovinu određeni dio. Kako će se u to uklopiti nacionalna mirovina, ne kažu, jer od iduće godine nitko stariji od 65 ne bi trebao biti bez prihoda. Desetljećima se kod nas primjenjuje pravilo da preživjeli supružnik dobiva 70 posto mirovine bračnog druga, ako mu je to povoljnije. Lijeva koalicija sada najavljuje nasljeđivanje određenog dijela osnovne mirovine (drugi stup je već nasljedan), ali u njihovu programu ne postoji procjena koliko bi to opteretilo državni proračun i koliko bi se mirovine naslijedilo uz zadržavanje vlastite. Hrvatska na mirovine troši nešto više od 40 milijardi kuna godišnje.

Prerano je govoriti kako bi predloženo rješenje izgledalo u praksi, pogotovo jer su gubici nastali zbog karantene i epidemije koronavirusa visoki. HDZ u svom izbornom programu ne spominje isplatu dviju mirovina i nasljeđivanje, ali najavljuje ‘pravedniji način izračuna obiteljskih mirovina’! Što znači pravedniji, ne pojašnjavaju. Bez obzira na to hoće li na vlast doći lijeva ili desna koalicija, ne treba očekivati da će mandat početi širenjem mirovinskih prava. Veća je vjerojatnost da će izvana rasti pritisak na Vladu da krene s mjerama koje će smanjivati, a ne povećavati izdatke za mirovine i financijske obaveze države. Nacionalne mirovine su mačji kašalj u usporedbi s nasljeđivanjem obiteljskih mirovina!

U posljednjih pet godina broj umirovljenika povećao se za 20 tisuća. U prosjeku na jednog umirovljenika imamo samo 1,22 zaposlene osobe, s tim što u dvije županije (Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj) imamo više umirovljenika nego zaposlenih radnika. Prosječna mirovina kreće se oko 2500 kuna (za radnike koji su cijeli radni vijek odradili u Hrvatskoj oko 2800 kuna), a kad su u pitanju radničke mirovine, jedino radnici s 40 i više godina staža mogu računati na nešto veća primanja u starosti, dakako, uz uvjet da su tijekom radnog vijeka imali dobru plaću.

Stranačka obećanja

SDP jamči da nitko s punim stažem osiguranja ne bi trebao imati mirovinu manju od 70 posto vlastite prosječne plaće, a umirovljeničke glasove mame i obećanjem da će uvesti treće godišnje usklađivanje mirovina, ukinuti pretplatu za HRT, ali i tri posto zdravstvenog doprinosa za one s većim mirovinama.

HDZ-ova su obećanja skromnija i realnija te nude 10-postotno povećanje mirovine tijekom četiri godine, što bi moglo odgovarati uobičajenoj dinamici usklađenja. HDZ bi i korisnicima obiteljskih mirovina omogućio da se zaposle na četiri sata. Bez obzira na to što su hrvatske mirovine u osnovi male, umirovljenici su zbog svoje brojnosti i utjecaja na izborne rezultate jedna od skupina kojoj se klanjaju sve stranke. Masovno iseljavanje mladih i starenje stanovništva malo kome osiguravaju miran san.