Početak prosinca bit će neuobičajeno topao. Poznato kada stiže snijeg: 'Moguće je i u nizinama'

Nakon iznadprosječno toplog studenog, na samom početku prosinca bit će, također, neuobičajeno toplo za doba godine. Očekuju se južina i povremena kiša, a potom će uslijediti zahladnjenje pa sve češće i snijeg. Od subote navečer probleme u prometu sve češće će stvarati bura, a naleti snijega mogući su u sunčaniju te osjetno hladniju nedjelju. Početkom novoga tjedna bit će još hladnije te većinom suho.

U petak će na istoku Hrvatske biti promjenjivo, a ujutro može biti malo kiše. Uz to, očekuje se iznadprosječno toplo vrijeme. U središnjoj Hrvatskoj pretežno će biti oblačno uz povremenu kišu. Najviša temperatura bit će od 7 °C na sjeveru do 18 °C ponegdje u Pokuplju i Posavini, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Toplije od uobičajenog bit će i na sjevernom Jadranu i u gorju. Također, bit će kišovito i vjetrovito. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije bit će promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu. Vjetrovito i valovito bit će na jugu Hrvatske, gdje će temperatura zraka biti između 15 i 20 °C.

Građani, kako upozorava meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić, u idućim danima trebaju pratiti vremensku prognozu i upozorenja.

"Puše jako i olujno jugo, bura nabija more na obalu i moglo bi doći do poplavljivanja nekih riva, osobito u kombinaciji tlaka zraka. U petak će biti manji pritisak na more i automatski se more jače diže. Imamo i više kiše, u petak će je biti još. Kad se zbroje te količine od četvrtka i petka vjerojatno će pasti više od 100 litara po četvornom metru. Ima puno kiše i u Sloveniji. Tako da će doći i do dizanja vodostaja rijeka, osobito Mrežnice, Kupe, Save, Dobre, ali i drugih, tako da su nam za vikend izgledne mjere obrane od poplava", naveo je.

Snijeg se, kako je kazao, očekuje u subotu poslijepodne. "Prvo naravno stiže u Gorski kotar i tamo će ga pasti najviše. Od 30 do 50 centimetara. U Lici će ga biti manje. Od 10 do 20 centimetara. Navečer će ga biti i u središnjoj Hrvatskoj. Moguće je i u nizinama. Ne očekujem da će ga biti puno u Zagrebu. Međutim, Zagorje i Medvednica su druga priča", istaknuo je.

Vremensku prognozu za sutra objavio je i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), a u njoj stoji: "Promjenljivo oblačno ponegdje s kišom, glavninom u prvom dijelu dana. Mjestimice na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru kiša može biti obilnija. Puhat će slab i umjeren, na udare ponegdje jak, u višem gorju i olujan jugozapadnjak, a krajem dana na sjeveru sjeverac. Na Jadranu umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo. Jutarnja temperatura između 6 i 12, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva od 12 do 17, na jugu i na krajnjem istoku malo viša, a na sjeveru zemlje niža".

DHMZ je za sutra izdano i niz upozorenja. Zbog vjetra, narančasto upozorenje izdano je za Kvarner i Kvarnerić te Dalmaciju.

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", navodi DHMZ.

Osim toga, žuta upozorenja izdana su za zapadnu obalu Istre, Velebitski kanal te riječku, gospićku, splitsku i dubrovačku regiju. U svim spomenutim regijama upozorenje je izdano zbog vjetra, dok je u riječkoj te gospićkoj regiji ono izdano i zbog kiše.