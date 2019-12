Pobuna se nastavlja, kolaps u Francuskoj i za Božić i Novu godinu

Francuski sindikati najavili su da će štrajk u javnom i državnom sektoru protiv mirovinske reforme nastaviti i tijekom božićnih blagdana i novogodišnjih praznika, što će izazvati kolaps u državi. Nakon najave predsjednika Emmanuela Macrona i njegove vlade da želi reformirati komplicirani francuski mirovinski sustav, sindikati su pozvali na generalni štrajk, koji je počeo 5. prosinca. Kako štrajkaju i djelatnici gradskog javnog prijevoza i francuske željeznice, to je izazvalo kaos u predblagdansko doba. Trgovci javljaju da im je prihod u predblagdansko vrijeme pao od 30 do 60 posto u odnosu na prošlu godinu.

Najdarežljiviji sustav

“Preporučujemo da sljedećih dana izbjegavate javni prijevoz”, istaknuto je na stranicama RATP-a, javne tvrtke čijim se vlakovima, tramvajima, autobusima i vlakovima metroa dnevno preveze deset milijuna ljudi na širem području Pariza.

VIDEO Prosvjed u Francuskoj

Macron je pokušao umiriti ogorčene štrajkaše najavom da odustaje od predsjedničke mirovine koja bi mu pripadala, gotovo 20.000 eura mjesečno. Po automatizmu, francuski lideri dobivaju mirovinu od šest tisuća eura mjesečno, a pripada im i doživotno mjesto u ustavnom sudu, za što dobivaju mjesečnu apanažu od 13.500 eura. To mjesto ne moraju prihvatiti, kao što to nisu učinili Nicolas Sarkozy i Jacques Chirac, no prije tri godine izašlo je izvješće da bivši francuski predsjednici zemlju godišnje koštaju više od deset milijuna eura.

Prosvjedi sadržavaju i poruku protiv političarskih privilegija, a Macronov su potez ljudi u štrajku ocijenili populističkim. On je ionako, kažu na ljevici, zaradio milijune u privatnom sektoru, u kojem je radio kao bankar, pa mu i nije neki problem odreći se čak i tako masne mirovine.“To je pitanje osobnog primjera i dosljednosti”, navode iz Macronova ureda.

Jasno je i zašto Francuzi ne žele da se mijenja njihov mirovinski sustav. Jer je jedan od najdarežljivijih na svijetu. Kao i drugdje, svi radnici uplaćuju novac do mirovine, koja može nastupiti ili nakon što navrše 62 godine ili ako imaju 41,5 godina radnog staža. U 2017. godini prosječna je francuska mirovina iznosila 1496 eura bruto. Od Francuske jedino Italija izdvaja više za mirovine iz svojeg društvenog bruto proizvoda, 13,9 posto. No, u sustavu su i 42 posebne kategorije poput javnih bilježnika, učitelja, baletana... na koje se odnose drugačije regule i koji u mirovinu mogu i prije.

VIDEO Prosvjedi u Francuskoj

Riječ je o sustavu razvijenom nakon Drugoga svjetskog rata kojim je uveden beneficirani radni staž za zanimanja poput mornara ili djelatnika različitih javnih službi. I u tome su neki sindikati pregovorima dogovorili izuzeće djelatnosti svojih članova, odnosno ishodili za njih posebna pravila. Macron u tom sustavu vidi problem gledajući činjenice. Francusko stanovništvo stari, a natalitet opada; stručnjaci mu govore da sadašnji mirovinski sustav zbog toga nije održiv. Iz izvješća koje je naručila vlada vidljivo je da će francuski mirovinski sustav do 2025. godine biti u deficitu između 7, 9 i 17,2 milijarde eura. Tu neće pomoći ni činjenica da je izdvajanje za mirovine trenutačno najveći javni budžetski trošak. Reakcija francuske vlade na tu opasnost logična je, a i već je viđena drugdje – produljenje radne dobi te implementacija jednoznačnog mirovinskog sustava, slično onome u Norveškoj ili Švedskoj. U takvim se sustavima bodovima vrednuje svaka godina radnog staža te se na kraju radnog vijeka “zarađeno” i isplaćuje.

Ublažena reforma

Francuski premijer Édouard Philippe najavio je da se reformom ne bi obuhvatili radnici kojima nedostaje manje od 17 godina do mirovine, ograničeno bi utjecala na one oko sredine radnog vijeka, kao i na i one u riskantnijim zanimanjima. Ne bi se promijenio zakonski prag za mirovinu od 62 godine, no nastojalo bi se bonusima i poticajima ohrabriti radnike da rade do 64 godine. U cijelosti bi reformom bili obuhvaćeni tek oni rođeni 2004. i kasnije, dok bi one koji već rade reforma zahvatila nakon 2025. Francuski premijer Édouard Philippe nedavno je rekao kako zna da narod državne službenike smatra privilegiranima, no da će u novom mirovinskom sustavu i oni biti tretirani kao svi ostali Francuzi.