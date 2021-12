Plivao čak 12 sati: Madagaskarski ministar (57) spasio se nakon pada helikoptera

Ministar na Madagaskaru plivao je 12 sati nakon što se njegov helikopter srušio u more.

- Nije moje vrijeme da umrem - rekao je iscrpljeni ministar policije Serge Gelle (57) dok se oporavljao na nosilima. Dva druga službenika koja su putovala s njim u helikopteru također su preživjela nesreću, navodi BBC.

Još uvijek nije poznat uzrok nesreće, a ministar Gelle rekao je kako nije ozlijeđen, nego da mu je samo hladno.

