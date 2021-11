Plitvice, Karlovac, Mrežnica... privlače najviše gostiju, i to tijekom cijele godine

Karlovačka se županija ove godine može pohvaliti odličnim rezultatima u posezoni. Podaci svjedoče da se turistički promet kontinuirano približava brojkama iz rekordne 2019. godine, dok je u odnosu na proteklu godinu promet višestruko premašen.

Skok za 222 posto

Od početka rujna do kraja listopada po broju dolazaka gostiju Karlovačka je županija ostvarila 72,71 posto, a po broju noćenja gotovo 80 posto od brojke u istom razdoblju 2019. godine. No podaci koji govore o porastu od lani su fascinantni; broj dolazaka turista u rujnu i listopadu skočio je čak 222 posto, a noćenja 190 posto! Na kraju rujna i listopada u Karlovačkoj je županiji tako bilo 45.337 gostiju, koji su ostvarili 81.177 noćenja. Rezultati su tim važniji s obzirom na to da prošle pa ni ove godine uopće nije bilo gostiju s azijskog tržišta, koji su bili treći po broju dolazaka.

– Posebno veseli osjetan povrat inozemnih turista koji dolaze cestovnim prijevozom, u prvom redu turista iz Njemačke i Nizozemske, koji su ostvarili znatan porast dolazaka i broja ostvarenih noćenja te premašili rekordnu 2019. godinu! Potpuni izostanak turista s istočno-azijskih tržišta kompenzirali su povećani dolasci domaćih turista te turista iz europskih zemalja; Poljske, Francuske i Austrije. Svjedočimo i rastu smještajnih kapaciteta u svim kategorijama, osim u objektima u domaćinstvu, te znatnom porastu turističkog prometa u kampovima, koji su ostvarili osjetno povećanje, od 25 posto, u odnosu čak i na 2019. kao najbolju turističku godinu do sada. Da ljudi u turizmu vide budućnost, govori podatak o povećanim smještajnim kapacitetima u kampovima i hotelima – kazao je Željko Fanjak, direktor Turističke zajednice Karlovačke županije.

Dodaje da je županija percipirana kao sigurna destinacija i zbog toga što ima najveći broj objekata s oznakom Safe Stay in Croatia na kontinentu, osim Grada Zagreba kao zasebne statističke cjeline. Područje Rakovice zbog blizine Plitvica i Karlovca zbog mnoštva sadržaja i atraktivnih muzeja i dalje privlači najviše gostiju, no rastu i brojke za ostala područja, uz Kupu, Mrežnicu, posebno Ogulin zbog Festivala bajke, koji se ove godine održavao u proljeće i jesen.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 25.08.2021., Ozalj - Konferencija za medije uoci Vrhovac Wine& Walk Weekenda. Manifestaciju su najavili Martina Furdek Hajdin zupanica Karlovacke zupanije, Zeljko Fanjak, direktor Regionalne turisticke zajednice Karlovacke zupanije, Toni Saric, direktor Turisticke zajednice podrucja Kupa te domacini Stjepan Culig i Lovro Gustin. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Manifestacije na otvorenom

TZ Četiri rijeke, TZ područja Kupa, a uskoro i TZ Plitvička dolina objedinile su turističku ponudu na široj lokaciji i ostvarile odlične rezultate. Prvi su put ove godine, i to mahom u posezoni, održane manifestacije Wine&Walk u ozaljsko-vivodinskom kraju, Ride&Walk uz Mrežnicu, Stars trail utrka na Petrovoj gori i sve su bile iznimno posjećene.

– Odlučili smo se za nove manifestacije na otvorenome pa ćemo do kraja godine na ogulinskom području imati i jednu na temu planinarenja i hodanja, a sve su naišle na velik interes. Na utrci po Petrovoj gori su, uz trkače, bile čitave obitelji, koje su imale vođeni obilazak Partizanske bolnice, spomenika na Petrovcu, groba kralja Petra Svačića, a uživali su i u specijalitetima Lovačkog doma na Muljavi. Gosti to vole i dolaze nam s područja zagrebačkog prstena te iz priobalnih gradova, Istre, Rijeke, čak i Zadra – dodaje Ž. Fanjak.