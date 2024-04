Plenković: Razgovaramo s Domovinskim pokretom. Stric Milanović je odmogao SDP-u

Andrej Plenković potvrdio je kako HDZ aktivno razgovara s Domovinskim pokretom o sastavljanju većine u Saboru, no zasad nema indikacija kako bi taj dogovor mogao izgledati. Ove je nedjelje iz Jasenovca poručio kako zahtjeva DP-a o određenim resorima, kako se navodi u medijima, još nije bilo, te da će o takvim stvarima pregovarati u idućim danima.

- Hajdemo se osvrnuti na postizbornu raspravu koju moramo svesti na normalne okvire. Narod je kazao što misli. Poruka je da je relativni pobjednik HDZ. Sutra idemo u daljnje razgovore, već smo održali jedan sastanak s predstavnicima manjinskih zastupnika, oni su spremni nastavili suradnju. Razgovaramo i s DP-om, razgovori o zahtjevima još nisu bili, sve ostalo su spinovi - poručio je pa komentirao kakvu vladu može zamisliti.

- Mogu zamisliti vladu koja će poštovati volju birača. Sramotno je da gubitnici nisu čestitali, nastoje na sve načine uvjeriti javnost da nisu izgubili. Mi smo uvjereni da radimo dobro, birači smatraju da moramo neke politike korigirati. Borba protiv korupcije veća je no ikada, no mi ćemo povećati napore da ta borba bude još veća. Druga poruka je da je dio naših birača otišao malo desno i sukladno tome moramo sastavljati vladu - kazao je. Znači li to da će sastavljati vladu s DP-om, odgovorio je Plenković.

- Mi ćemo razgovarati s onima koji su otvoreni za razgovore - kazao je, pa odgovorio hoće li zanemariti uvrede koje su mu stigle od desnice: ''Uslijedilo je smirivanje retorike, a što se tiče lijevih, nije. Čuli ste Grbina, sramota. Umjesto da je pokupio kofere i otišao u Istru da ga nitko ne čuje ni ne vidi, on nastavlja vrijeđati pobjednike. To je ozbiljan problem''.

Manjinske zastupnike je nazvao pouzdanim partnerima, tako da bi on i dalje nastavio suradnju, poručujući kako su oni u svim važnim stvarima ''bili na pravoj stvari''. S obzirom na to da DP ne želi suradnju s SDSS-om, novinari su Plenkovića pitali i bili bi odustao od zastupnika manjine, na što je on tek odgovorio s: ''Polako''.

Dodao je kako Rijeke pravde sigurno neće sastaviti vladu, pa komentirao odluku Ustavnog suda.

- Ustavni sud donosi odluke samoinicijativno, njihovo upozorenje je bilo jasno. Onda je uslijedilo flagrantno kršenje Ustava, a sada je došlo i drugo upozorenje. Milanović je odmogao SDP-u, njegovo pojavljivanje je Grbina bacalo u blato. Ja da sam tako izgubio, pokrio bi se ušima i otišao kući. Ovo je teško promašena politička linija Milanovića i svih koji ga podupire - kazao je.

- Milanović se ponaša kao da radi što hoće. On je govorio da se neće dati iz Banskih dvora, a sada projicira to na druge. Da sam ja ovakve stvari rekao, mi bismo imali revoluciju lijevih aktera, odnosno predstavnika dvostrukih kriterija. Narod ih je porazio, a HDZ je pobijedio u 9 od 11 izbornih jedinica. Drugi put zaredom u prvoj izbornoj jedinici - dodao je Plenković.

Veću smijuriju od konferencije Peđe Grbina nije vidio, kazao je Plenković, a u nekoliko navrata Milanovića nazvao ''stricem''.

- To je sve nenormalno. Imali smo političku sabotažu neviđenih razmjera, nećemo prestati skretati pozornost na to, ne može to proći. HDZ je pobjednik i sastavit ćemo većinu, sve drugo bi bila prevara birača. Ne može se gubitnik praviti pobjednikom. U hrvatskoj političkoj kulturi se to nikada nije dogodilo. Oni mogu sastavljati većinu, ali to neće uspjeti. Ovaj Grbin je 10 godina mlađi od mene, Tomašević još i više, oni moraju biti politički zreli i kulturni reći da su izgubili. Ako je gradonačelnik Zagreba izgubio u sve tri izborne jedinice u Zagrebu, onda neka čestita - kazao je.

