Plenković: Na unutarstranačkim izborima pokazat ćemo političku kulturu i zrelost

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je pozvao protukandidate na unutarstranačkim izborima da se nadmeću idejama koje su dobre za HDZ i državu, izrazivši uvjerenje da će svi pokazati političku kulturu i zrelost kako bi HDZ dobio plus u javnosti uoči parlamentarnih izbora.

"Uoči unutarstranačkih izbora važno je poslati poruku da u HDZ-u ima mjesta za sve, da je to demokratska stranka, da svi koji imaju ambiciju i žele pridonijeti HDZ-u to mogu i trebaju učiniti. Pozivam sve, pa i protukandidate, da to učinimo na način da od ovih unutarstranačkih izbora HDZ ima koristi - da se nadmećemo idejama koje su dobre za HDZ i Hrvatsku", rekao je Plenković na obilježavanju 30. obljetnice osnutka HDZ-a Dubrava.

Dubrava je simbol HDZ-a, ustvrdio je Plenković, jer je od tamo prvi predsjednik Franjo Tuđman krenuo u svoje brojne izborne pobjede.

Radimo za dobrobit Hrvatske i Zagreba

Poručio je da HDZ radi za dobrobit Hrvatske i za Zagreb te je istaknuo projekte poput rotora, financiranja gradskih autobusa i tramvajske infrastrukture te plan povezivanja zračne luke s Kvaternikovim trgom.

"Važno je da svi vi članovi i članice toga budete svjesni i da sve te projekte prezentirate našim sugrađanima", naglasio je.

U dugom govoru istaknuo je da članovi i članice HDZ-a mogu biti ponosni na postignuća u protekle tri i pol godine u kojima su "praktički odradili sve što su obećali".

Tako je rekao da je HDZ osigurao političku stabilnost, gospodarski rast, društvenu solidarnost, koja kreće od kršćanskog načela solidarnosti, te pravnu sigurnost poduzimanjem brojnih reformi u području pravosuđa i državne uprave.

Istaknuo je i veći broj europskih projekata, europske uspjehe te srž vrijednosti na kojima počiva HDZ - Domovinski rat, reguliranje prava braniteljima, jačanje vojske i policije te vraćanje Dana državnosti na 30. svibnja.

"Na tome počivaju postignuća na kojima gradimo put za dalje, put da HDZ bude najsnažnija i dominantna politička snaga u Hrvatskoj. Svi su argumenti na našoj strani, pobjeđujemo kad smo jedinstveni. Kada nismo, ti rezultati mogu djelovati kao da nam je netko odgrizao dio biračkog tijela, ali ne mogu nas pokolebati. Od malih ugriza HDZ neće biti slabiji, samo će se osnažiti", poručio je Plenković.

Najavio je da će aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ovoga tjedna uručiti prvi orden Franje Tuđmana i to posthumno kardinalu Franji Kuhariću, što je također naglasio simbolički važnim.

Mikulić: Na unutarstranačkim izborima ne smijemo reći riječ više

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić istaknuo je kako 30. obljetnica HDZ-a pada na 60. obljetnicu smrti pokojnoga Alojzija Stepinca te ocijenio da "ništa u životu nije slučajno, pa vjerovatno ni to".

Rekao je da su u Dubravi čuvali kompaktnost, ali i da je HDZ jak kao i svaki član.

"U unutarstranačkim izborima ključno je da se ne kaže riječ ili rečenica više, da se ne bi doveli u situaciju da pobjednici i pobijeđeni ne mogu sjesti za isti stol. Ukoliko nam se to dogodi, to nije dobra poruka prema parlamentarnim izborima", rekao je Mikulić.

Dodao je da iz ovih izbora moraju izaći jači i snažniji te da moraju čestitati pobjedniku i zajedno sjesti na stol, a izrazio je i uvjerenje u "veličanstvenu" pobjedu na parlamentarnim izborima.

Antun Bačić: Mediji nam nikada nisu bili skloni

Predsjednik Područnog odbora HDZ-a Donja Dubrava Antun Bačić ocijenio je da HDZ kroz ovih 30 godina "sokol nije volio".

"Sokol su hrvatski mediji koji nam nikada nisu bili skloni, koji su nas uvijek prikazivali kao lopove i kriminalce, a sada se svi naslađuju kako ćemo se na unutarstranačkim izborima međusobno pobiti, prepoloviti i izgubiti na žestini. Mi im iz Dubrave, od kud je sve počelo, poručujemo da taj film neće gledati", rekao je Bačić.

Na svečanosti su, između ostalih, prisustvovali i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar obrane Damir Krstičević, predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku i kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač, saborski zastupnik Davor Ivo Stier i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

