Plenković je dužan nacionalnu stambenu strategiju za mlade

Maksimalno korištenje sredstava iz EU fondova bit će okosnica HDZ-ova mandata u iduće četiri godine jer u tom periodu treba potrošiti petnaestak milijardi eura iz različitih europskih izvora. Da bi dobila novac, Plenkovićeva je Vlada obećala urediti bolnice i škole, graditi staračke domove, reformirati javnu upravu, smanjiti parafiskalne namete, provesti energetsku obnovu stambenog fonda, reformirati pravosuđe... Građevinski će sektor i dalje biti najzaposleniji sektor u državi, a potražnja za radnicima svakodnevna. Do kraja mandata predstojeće hrvatske Vlade stranci bi mogli činiti četvrtinu radne snage u zemlji, što jedino HDZ možda može iznijeti bez velikih potresa. Promjena klime i promjena stanovništva dva su procesa koja se odvijaju vrtoglavom brzinom i u bitnome će utjecati na kvalitetu života.

Raspletu li se predstojeći politički pregovori u korist HDZ-a i njegovih partnera, Andrej Plenković može zapaliti svijeću na Kamenitim vratima jer je dobio bitku u srazu sa Zoranom Milanovićem, no cijena Milanovićeva uključivanja u parlamentarne izbore značajno je političko zaokretanje HDZ-a udesno. K tome, ove godine predstoje nam još dvoji izbori, za EU parlament i predsjednika države, a iduće lokalni izbori te će politička scena i dalje biti užarena.

Plenkovićeva je Vlada u ovome mandatu ostala dužna dvije važne stvari, prva je donošenje nacionalne stambene strategije koju čekaju mladi ljudi te promjene mirovinskog zakona za starije, s novom formulom usklađenja mirovine, jasnim kriterijima za isplatu trinaeste mirovine te godinom dana mirovinskog staža majkama za svako rođeno dijete. Ta bi dva poteza trebala bljesnuti do predsjedničkih izbora, kao što je uoči ovih odjeknulo povećanje plaća u javnom sektoru. Žene koje odlaze u mirovinu od 2019. godine dobivaju pola godine staža po djetetu, no tek kada zadovolje sve ostale kriterije za mirovinu. Andrej Plenković obećao je da će, po novome, žene odlaziti u mirovinu onoliko godina ranije koliko imaju djece. Godina dana mirovinskog staža po djetetu umjesto sadašnjih šest mjeseci koristit će se "i za snižavanje dobne granice za mirovinu i za izračun mirovine". Budući da HDZ ne želi formalno povećavati radni vijek, i dalje će prečacima poticati na dulji rad te će uvesti dodatne mirovinske bonuse za rad nakon 65. godine, a dopustit će i umirovljenim obrtnicima da se zapošljavaju na pola radnog vremena. Pojačat će se i financijske injekcije prema mladim obiteljima kako bi potaknuli roditelje da imaju više djece.

Prestanak državnih subvencija za stambene kredite doveo je do pada prodaje nekretnina pa raste pritisak iz nekretninskog sektora da država nešto učini. Plenkovićeva je Vlada spominjala da će u novoj državnoj stambenoj strategiji naglasak biti na aktivaciji postojećeg stambenog fonda, ali i preuređenju propalih tvornica, vojarni i slično koji bi se prenamijenili za stanove. Bez puno detalja, HDZ je spomenuo moguće promjene u poreznoj politici, koje bi išle u prilog mladim kupcima stanova te gradnju novih stanova. Oporba je bila konkretnija. Ministar financija Marko Primorac ponavlja da su ključni porezni potezi u rukama načelnika i gradonačelnika koji su dobili škare i ovlasti da reguliraju nekretninske poreze na svom području te smanjuju ili povećavaju stope poreza na dohodak. Kad je riječ o plaćama, država može jedino povećavati neoporezive odbitke te mrdati sa stopama PDV-a. Kako se na proljeće iduće godine održavaju lokalni izbori, vlasnici nekretnina i lokalni iznajmljivači ne trebaju brinuti da će ih, tamo gdje nisu ove, početkom 2025. godine gradonačelnici zaskočiti većim porezima. Bude li kakvih promjena u režimu oporezivanja kratkoročnog najma, to neće biti prije 2026. godine.

Neke će poteze uvjetovati i manjinski koalicijski partneri. Bude li to Domovinski pokret, na stolu će se odmah naći Istanbulska konvencija, a s njom i novi izazov za starog-novog premijera. Odustane li Plenković od tog dokumenta, bio bi to značajan poraz za europejca kakvim se predstavlja. Domovinski pokret uz to želi i resor gospodarstva preko kojega bi dobio veliku ekonomsku moć jer bi kontrolirao sva državna poduzeća.

