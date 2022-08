Plenković: Ja nisam pozvan na prijam. Nema nikakvog sukoba, postoji predsjednik koji ne čestita Dan državnosti

Premijer Andrej Plenković u Petrčanima je odgovarao na pitanja novinara. Kazao je da je dosadašnji tijek turističke sezone izrazito uspješan.

"Prihodi su izrazito dobri, bolji nego 2019. godine", kazao je premijer i dodao da će rezultati za kolovoz biti još bolji. "Imamo jako dobru sezonu, dogovorili smo da predstavnici turističkog sektora razgovaraju da vidimo što to možemo popraviti", kazao je premijer.

Prijam kod Milanovića

Novinari su premijera pitali o nedolasku ministara na svečani prijam koji organizira predsjednik Zoran Milanović na Kninskoj tvrđavi.

"Ja nisam pozvan, a ono što je meni indikativno je da je to uopće tema, kako to nije bila tema kod čestitanja Dana državnosti. Kako to da jedan predsjednik odšuti Dan državnosti. To je jedini slučaj u svijetu. Doći će predstavnici onih resora koji su pozvani", kazao je.

"Nema nikakvog sukoba, postoji predsjednik koji ne čestita Dan državnosti građanima, a vi mene koji nisam ni pozvan pitate o dolasku na taj prijem. Sutra je Dan domovinske zahvalnosti i mi ćemo biti tamo", dodao je.