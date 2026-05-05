#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
VLADAJUĆA VEĆINA RETERIRALA

Milanović predložio Mirtu Matić za šeficu Vrhovnog suda, HDZ će ju podržati

Zagreb: Mirta Matić predstavlja svoj program Odboru za pravosuđe
Petra Maretić Žonja
05.05.2026.
u 18:15

Podsjećamo, izbor predsjednika Vrhovnog suda mjesecima je bio u blokadi, i to zato što je premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković taj izbor povezao s izborom tri ustavna suca, odnosno inzistirao je da se riješe "u paketu"

Sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić bit će nova predsjednica Vrhovnog suda. Predsjednik države Zoran Milanović jučer je predložio Saboru upravo Matić za čelnu osobu Vrhovnog suda, a nekoliko sati kasnije premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković potvrdio je da će predložiti parlamentarnoj većini da ju i podrži. Kandidatkinja je, kazao je, ostavila dobar dojam pred nadležnim saborskim odborom, ima potrebne kvalifikacije i iskustvo, zadovoljni su njenim nastupom. Glasanje bi trebalo biti u petak.

Podsjećamo, izbor predsjednika Vrhovnog suda mjesecima je bio u blokadi, i to zato što je premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković taj izbor povezao s izborom tri ustavna suca, odnosno inzistirao je da se riješe "u paketu". Od toga nije odustajao čak ni nakon brojnih kritika, pa i onih koje su stigle iz Udruge hrvatskih sudaca, koja je istaknula da za takvo političko uvjetovanje nema temelja ni u Ustavu ni u zakonu. Osim što je inzistirao na "paketu", Plenković je tražio i dogovor o sucima Ustavnog suda po formuli da dva predlažu vladajući, a jednog lijevog opozicija, na što u SDP-u i Možemo, kao, uostalom, i na vezanje dvaju procesa, nisu željeli pristati te su tvrdili da je riječ o ucjeni. Pa su vladajući na kraju na Odboru za Ustav sami izglasali listu s tri kandidata koje predlažu za Ustavni sud. Provedena je i rasprava na plenarnoj sjednici o kandidatima, ali se o njima i dalje nije glasalo.

Paralelno, Odbor za pravosuđe tek je iz osmog pokušaja, prošlog tjedna, dao pozitivno mišljenje o sve troje kandidata koji su se kandidirali za predsjednika Vrhovnog suda, među ostalim i za Mirtu Matić pa je već tada postalo jasnije da bi vladajući konačno mogli i podržati Matić za šeficu Vrhovnog suda. Pa i unatoč tomu što tri suca Ustavnog suda vjerojatno neće biti izabrana jer o njima i nema dogovora s oporbom, a teško da će ga i biti. Potvrda premijera da će HDZ dati glas Mirti Matić reteriranje je HDZ-a u odnosu na sve što su govorili ranije obzirom da mjesecima nisu željeli odvojiti izbor predsjednika Vrhovnog suda i izbor ustavnih sudaca. Zanimljivo, prema pisanju Jutarnjeg lista, i Ustavni sud priprema izvješće Saboru o uočenim pojavama neustavnosti vezanim upravo za činjenicu da Vrhovni sud nema predsjednika više od godinu dana te na HDZ-ovo vezanje postupka pa se postavlja i logično pitanje ima li i s time ovo reteriranje možda veze.

– Užasno je važno da se Ustavni sud o tome očituje i da javno kaže da ne može biti normalno da premijer dva izbora stavlja u paket, a nema što tražiti ni raditi u procesu izbora šefa Vrhovnog suda – kazala je Sandra Benčić, čija je stranka Možemo od Ustavnog suda, nakon GONG-a, tražila da se očituje. Govoreći jučer o oba izbora premijer Plenković je očekivano, prebacio sad lopticu na oporbu. – Mi smo riješili pitanje Vrhovnog suda i predložili neovisne, stručne kandidate za Ustavni sud. Ako oni ne budu izabrani, politička odgovornost za nefunkcioniranje Ustavnog suda u potpunosti će biti na oporbi – poručio je jučer premijer.
SDP HDZ Vrhovni sudac Vrhovni sud Mirta Matić

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
18:22 05.05.2026.

Eto HDZ je opet dokazao političku zrelost

Jojmene
18:39 05.05.2026.

Eto, mutikašama je izbijen i zadnji izgovor za odbijanje kandidata za Vrhovni sud. Hoće li im sad Selanec opet postati prihvatljiv (iako su na njemu inzistirali) ili ne?

Šnapser
19:18 05.05.2026.

Kakva to tek komunistička sicapra mora biti čim ju taj šmrkavi dezerter predlaže

German Chancellor Merz presents the Chancellor's Ribbon of Honour to the Guard Battalion of Bundeswehr
Njemačka će se u politici prema Balkanu oslanjati na Hrvatsku

Novi akcijski plan označava iskorak iz političkog partnerstva u stvarno operativan odnos u kojem Hrvatska i Njemačka djeluju usklađeno, kontinuirano i kroz konkretne projekte. U središtu su sigurnost, obrana i jugoistočna Europa, ali poruka je šira: riječ je o pokušaju da se odnos dviju država pretvori u trajni mehanizam suradnje koji može nositi i političke odluke i njihovu provedbu.

