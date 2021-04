Plenković: Cijepljenje se mora intenzivirati, pozivamo sve građane da se prijave

Premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice Vlade poručio je da je dužnost Vlade ne prepustiti zaboravu i osuditi strašne zločine počinjene u Jasenovcu i pod režimom NDH, počinjene u ime patvorenog domoljublja. Istaknuo je da domoljublje ne može biti u suprotnosti s tolerancijom prema drugima.

U nastavku se osvrnuo na epidemiološku situaciju u zemlji.

- Već 10 dana bilježimo određenu stagnaciju ali to nikako nije znak za opuštanje. U posljednjih tjedan dana imali smo 15.408 potvrđenih slučajeva, što je svega 1,8 posto više nego u prethodnih sedam dana. Broj preminulih nažalost i dalje je velik i odraz je visokih brojeva od prije dva tjedna. Mi bismo do ljeta trebali imati na raspolaganju 3,1 milijuna doza cjepiva i to bi trebalo biti dovoljno za cijepljenje 50-55 posto stanovnika iznad 18 godina. Država je ispunila svoju zadaću da osigura dovoljno cjepiva i sad je trenutak da se proces cijepljenja intenzivira te da se krene u masovno cijepljenje. Pozivam sve sugrađane da kontaktiraju liječnike i prijave se putem platforme. Do jučer navečer je 578 tisuća ljudi cijepljeno. Taj broj potrebno je znatno povećati u iduća dva mjeseca. Treba znati da je čak 77 posto od svih osoba koje su preminule od covida imale više od 70 godina. Zato apeliramo na ovu skupinu da se jave za cijepljenje - kazao je Plenković.

Naglasio je da je prosječna plaća u Hrvatskoj prvi puta viša od 7.000 kuna.

- Želim danas istaknuti podatak koji je objavio DZS. Naime, u veljači je prvi put prosječna neto plaća u Hrvatskoj bila viša od 7000 kuna. Tome je značajno doprinijela porezna reforma, ali i snažne mjere kojima smo uspjeli očuvati gospodarstvo za vrijeme pandemije. Drago mi je da smo uspjeli izdvojiti oko 10 milijardi kuna za oko 120.000 poslodavaca i 680.000 radnika. Unatoč ovoj situaciji došli smo do rasta broja osiguranika, a ne pada kao što bi se očekivalo - kazao je u uvodom govoru predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Ministar Vili Beroš govorio je o aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

- Udio novozaraženih u protekla 24 sata je 27,38 posto. Najviše sedmodnevne stope na 100.000 stanovnika 19. travnja zabilježene su u Primorsko-goranskoj, Šibensko-kninskoj i Međimurskoj županiji. Najnižu stopu zabilježila je Istarska županija. U Hrvatsku je dosad pristiglo 902.670 doza cjepiva, od čega je aplicirano 80, 5 posto. Najveći obuhvat ukupnog stanovništva cijepljenog prvom dozom postignut je Krapinsko-zagorskoj županiji - 15,8 posto, a cijepljenje drugom dozom u najvećem je broju postignuto u Sisačko-moslavačkoj - kazao je Beroš.

- Intenzivno se provode aktivnosti vezane uz privremene rasporede zdravstvenih djelatnika. Promptno smo reagirali na zahtjev bolnice u Varaždinu te će danas biti tamo poslano pet respiratoru umjesto tražena tri respiratora. U bolnicama je obrađeno više 12.000 post-covid pacijenata - dodao je.

Govoreći o intenziviranju cijepljenja, kazao je:

- Dolazak veće količine cjepiva tijekom svibnja i lipnja omogućuje nam intenziviranje procesa cijepljenja. U cilju intenziviranja cijepljenja, a s obzirom na dolazak više od 230.000 doza tjedno od 1. svibnja, jučer je održan sastanak sa svim čelnicima županijskih zavoda za javno zdravstva te im je dana uputa da se u proces cijepljenja uključe sve zdravstvene službe, a postoji mogućnost angažiranja i dodatne logistike putem Civilne zaštite, vojske, Crvenog križa...

Dodao je da broj hospitaliziranih i dalje raste te je pozvao građane koji nisu da se prijave za cjepivo jer će im pružiti zaštitu od hospitalizacije i težih posljedica.

- Od zadnje sjednice vlade Stožer donio je 10 odluka, četiri na nacionalnoj razini i šest na prijedlog županijskih stožera. Odluke na nacionalnoj razini stupile su na snagu 16. travnja i traju do 30. travnja. Nije bilo izmjena već se radi o produljenju postojećih mjera.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović o kontrolama poštivanja mjera:

- Ukupno su inspektori Ravnateljstva civilne zaštite i Državni inspektorat proveli 20.838 nadzora, prilikom čega su utvrdili 134 kršenja mjera odluka Stožera. Izdan je 21 prekršajni nalog, 20, obavijesti i počinjenju prekršaja, 18 usmenih rješenja, 4 pisana upozorenja te je podneseno 19 optužnih prijedloga. Naplaćeno je sedam kazni na mjestu izvršenja prekršaja. Zbog nenošenja zaštitnih maski naplaćeno je 29 novčanih kazni.

Pored izvješća o epidemiološkoj situaciji i izvješća vezanog uz potres, na dnevnom redu sjednice je i prijedlog zakona o gospodarenju otpadom (EU), prijedlog strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu te odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu za 2021. godinu.