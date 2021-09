Planirali ste vikend na otvorenom? Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka

U vikendu koji je pred nama neće biti većih promjena vremena, posebno u unutrašnjosti. Osim povremeno više oblaka, i to uglavnom tijekom subote, prognoze će biti gotovo preslika onih koje smo imali sredinom tjedna, javlja HRT.

Djelomice, u sjevernim područjima moglo bi biti i pretežno sunčano u subotu, stoji u DHMZ-ovoj prognozi. Uz promjenljivu naoblaku uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega lokalno u subotu može biti malo kiše ili ponekog pljuska, posebice na jugu. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne ponegdje umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 15 do 20 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 23 do 28 °C.

Foto: DHMZ

Nedjelja mjestimično i toplija od subote.

Foto: DHMZ

"Više oblaka na Jadranu će biti u subotu, prije svega u Dalmaciji, gdje će i vjerojatnost za mjestimice malo kiše biti veća, no vjetar će biti uglavnom slabiji, za razliku od sjevernog Jadrana, gdje lokalno bura može biti i umjereno jaka, posebice podno Velebita. Nedjelja i ponedjeljak prevladavajuće sunčani, a bura će pojačati duž cijele obale u ponedjeljak.



I u unutrašnjosti će ponedjeljak biti malo vjetrovitiji u odnosu na vikend, koji će proteći uz uglavnom slab vjetar. Bit će pretežno, u subotu djelomice sunčano, a poneka kap kiše moguća je ponegdje u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije.", prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

